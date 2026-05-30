Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Две български шахматистки са в Топ 20 по средата на Евро 2026

Салимова е 7-а, а Тончева - 19-а, след VI кръг на женския турнир в Батуми

Днес, 08:16
Нургюл Салимова (вляво) търси следващия най-удачен ход на белите в партията срещу Сопико Хухашвили от VI кръг на Евро 2026 в Батуми.
ewcc2026.com
Нургюл Салимова (вляво) търси следващия най-удачен ход на белите в партията срещу Сопико Хухашвили от VI кръг на Евро 2026 в Батуми.

Двете водещи български шахматистки в момента - Нургюл Салимова и Надя Тончева, заемат позиции в Топ 20 на европейското индивидуално първенство по шахмат за жени по средата на турнира в грузинския град Батуми. Надпреварата в черноморския курорт беше преполовена в събота с 6-ия от 11 кръга по швейцарската система.

В него международен майстор Салимова извоюва победа с белите фигури срещу представителката на домакините Сопико Хухашвили. Така Нургюл събра 4,5 т. и се изкачи от 16-о на 7-о място във временното класиране след общо 4 успеха, 1 реми и 1 поражение.

Женски гросмайстор Тончева пък допусна загуба с белите срещу испанката Сабрина Вега Гутиерес, която излезе втора в подреждането с 5 т. Със своя актив от 4 т. Надя слезе от 10-а на 19-а позиция с общо 3 победи, 2 ремита и 1 поражение.

Едноличен лидер в класирането продължава да бъде 15-годишната сензация Анастасия Хнатишин от Украйна. В VI кръг тийнейджърката постигна шеста поредна победа, надделявайки с белите фигури над полякинята Оливия Кьолбаса.

На Евро 2026 участват още пет наши състезателки, които към момента се движат извън Топ 30. Също с 4 т., но с по-слаби допълнителни показатели, Белослава Кръстева е 32-ра. С по 3,5 т. Габриела Антова и Виктория Радева са съответно 46-а и 67-а. Гергана Пейчева има 3 т. и се нарежда на 83-то място. Анджелика Ненова пък е с 2,5 т. на 116-а позиция.

В турнира играят общо 165 шахматистки от Стария континент. Днешният неделен ден е почивен и за първенството, а партиите продължават в понеделник със VII кръг. Шампионатът ще приключи на 5 юни.

Надя Тончева анализира ситуацията на дъската по време на срещата със Сабрина Вега Гутиерес.
ewcc2026.com Надя Тончева анализира ситуацията на дъската по време на срещата със Сабрина Вега Гутиерес.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

шахмат, Нургюл Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриела Антова, Виктория Радева, Гергана Пейчева, Анджелика Ненова

Още новини по темата

FIDE наказва България от 1 юли
21 Май 2026

Нургюл Салимова е в дамския Топ 3 на Евро 2026
21 Апр. 2026

Индийка ще играе за световната титла в женския шахмат
16 Апр. 2026

20-годишен узбек е новият претендент за шахматната корона
15 Апр. 2026

Европейските санкции за български шахматисти влизат в сила от 1 юни
23 Март 2026

23 клуба се опълчиха на ултиматум от БФШ 2022
24 Февр. 2026

Шахматът отново остана без лиценз
29 Яну. 2026

FIDE отряза спортния министър в оставка
21 Яну. 2026

Стефанова финишира в десетката на Евро 2025 по рапид
11 Яну. 2026

Антоанета Стефанова е 11-а в Европа в блиц шаха
10 Яну. 2026

Две българки са в Топ 15 на блиц шахмата
30 Дек. 2025

Стефанова финишира в Топ 20 на световното по бърз шах
28 Дек. 2025

Българка е първа при жените на Евро 2025 по ускорен шахмат
01 Дек. 2025

Узбек стана най-младият носител на Световната купа по шахмат
26 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса