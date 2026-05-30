Две български шахматистки са в Топ 20 по средата на Евро 2026

ewcc2026.com Нургюл Салимова (вляво) търси следващия най-удачен ход на белите в партията срещу Сопико Хухашвили от VI кръг на Евро 2026 в Батуми.

Двете водещи български шахматистки в момента - Нургюл Салимова и Надя Тончева, заемат позиции в Топ 20 на европейското индивидуално първенство по шахмат за жени по средата на турнира в грузинския град Батуми. Надпреварата в черноморския курорт беше преполовена в събота с 6-ия от 11 кръга по швейцарската система.

В него международен майстор Салимова извоюва победа с белите фигури срещу представителката на домакините Сопико Хухашвили. Така Нургюл събра 4,5 т. и се изкачи от 16-о на 7-о място във временното класиране след общо 4 успеха, 1 реми и 1 поражение.

Женски гросмайстор Тончева пък допусна загуба с белите срещу испанката Сабрина Вега Гутиерес, която излезе втора в подреждането с 5 т. Със своя актив от 4 т. Надя слезе от 10-а на 19-а позиция с общо 3 победи, 2 ремита и 1 поражение.

Едноличен лидер в класирането продължава да бъде 15-годишната сензация Анастасия Хнатишин от Украйна. В VI кръг тийнейджърката постигна шеста поредна победа, надделявайки с белите фигури над полякинята Оливия Кьолбаса.

На Евро 2026 участват още пет наши състезателки, които към момента се движат извън Топ 30. Също с 4 т., но с по-слаби допълнителни показатели, Белослава Кръстева е 32-ра. С по 3,5 т. Габриела Антова и Виктория Радева са съответно 46-а и 67-а. Гергана Пейчева има 3 т. и се нарежда на 83-то място. Анджелика Ненова пък е с 2,5 т. на 116-а позиция.

В турнира играят общо 165 шахматистки от Стария континент. Днешният неделен ден е почивен и за първенството, а партиите продължават в понеделник със VII кръг. Шампионатът ще приключи на 5 юни.