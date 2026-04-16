Индийка ще играе за световната титла в женския шахмат

Вайшали Рамешбабу спечели Турнира на кандидатките за световната титла по шахмат и извоюва правото да предизвика шампионката при жените Дзю Уъндзюн. 24-годишната индийка постигна впечатляваща победа с белите фигури срещу Катерина Лахно в последния XIV кръг от надпреварата в кипърския курорт Пегея и заслужи първото място в крайното класиране между осемте състезателки.

Вайшали събра 8,5 т. от 14 възможни и изпревари с половин точка Бибисара Асаубаева. В заключителната си партия казахстанката стигна само до реми с черните срещу другата индийка в турнира - Дивя Дешмух, която се нареди на предпоследната 7-а позиция с 5,5 т. и по-добри допълнителни показатели от Тан Джуни (Китай).

Трета и четвърта с по 7,5 т. завършиха другата китайка Джу Дзинър и рускинята с неутрален статут Александра Горячкина. Пета е украинката Анна Музичук със 7 т., а шеста приключи Лахно с 6,5 т.

Мачът за короната в женския шахмат между носителката на титлата Дзю и претендентката Рамешбабу трябва да се проведе до края на 2026 г. Тепърва предстои международната федерация FIDE да избере домакин и да обяви конкретни дати за събитието. Форматът ще бъде до 6,5 т. от 12 възможни класически партии, а при евентуално равенство новата шампионка ще бъде определена в тайбрек с игра на ускорен шах.