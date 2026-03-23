Европейските санкции за български шахматисти влизат в сила от 1 юни

БГНЕС Още в предишния си мандат като спортен министър през 2023-2024 г. Димитър Илиев опита да посредничи за помирение в българския шахмат - тогава безуспешно.

Ако ситуацията на безвремие в българския шахмат не се промени в следващите два месеца, състезателите ни ще започнат да търпят международни санкции. Това става ясно от писмо на президента на европейския шахматен съюз (ECU) Зураб Азмайпарашвили до служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев, с копие от което "Сега" разполага.

От ECU за пореден път настояват за спешни мерки от страна на ММС, което по време на управлението на Иван Пешев даде нов национален лиценз на международно дискредитираната "Българска федерация по шахмат 2022". При това спортната лицензия беше подновена от Пешев по-малко от месец след като Върховният административен съд постанови, че тя е била издадена незаконосъобразно през 2022 г. от тогавашния служебен министър Весела Лечева.

Впоследствие предварителното изпълнение на заповедта на вече подалия оставка министър Пешев беше спряна от Административния съд на София-град с решение от 27 януари 2026 г. Въпреки това БФШ 2022 остава единственият притежател на лиценз за извършване на спортна дейност в шахмата у нас, докато на международната сцена страната ни се представлява от приетата за член на ECU и FIDE "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ).

В своето писмо до министър Илиев шефът на европейския шахмат пише:

"В светлината на продължаващото неспазване на установените условия, с настоящото Ви информираме, че сме включили в дневния ред на заседанието на нашия Управителния съвет през април приемане на решение, че считано от 1 юни 2026 г., ще бъдат въведени следните ограничения за български шахматисти в съответствие с решенията на ECU:

- Участие в официални европейски първенства, организирани под егидата на ECU, ще бъде разрешено само на играчи, чиито клубове са членове единствено на БСФШ;

- Играчи с двойно членство в повече от една федерация няма да бъдат допускани до участие в официални европейски първенства по шахмат.

Ако ситуацията остане нерешена, след 1 юни 2026 г. ще последват допълнителни мерки."

Азмайпарашвили призовава спортното министерство да открие "нова, прозрачна и законосъобразна процедура за лицензиране, в пълно съответствие с международните спортни принципи и българското законодателство, осигуряваща участието на международно признатата федерация".

"Бихме искали да обърнем внимание на факта, че при липса на навременни и ефективни действия от страна на компетентните органи, съществува реален риск българските шахматисти и национални отбори да бъдат лишени от възможността да участват в международни турнири, което би имало сериозни негативни последици за развитието на спорта", подчертава президентът на ECU.