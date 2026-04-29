Българите ще гласуват от какви спортни зали и площадки имат нужда

Спортното министерство инициира дигиталната платформа "Глас за спорт" с цел по-добро планиране на инфраструктурата

Днес, 20:50
Авторът на идеята "Глас за спорт" Мартин Атанасов (вляво) представя проекта заедно със служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев (в средата) и зам.-министър Даниела Дашева.

Българските граждани вече имат правото да гласуват кое населено място от какви спортни съоръжения има нужда. Това предвижда новата инициатива "Глас за спорт". Идеята е на създателя на проекта "Черна писта" Мартин Атанасов и е подкрепена от Министерството на младежта и спорта.

Сайтът "Глас за спорт" е проектиран като обратна връзка от гражданите за нуждите от спортни съоръжения на местно ниво. Събраните данни ще бъдат анализирани и използвани като един от факторите при определянето на бъдещи инвестиционни приоритети на държавата, съобразно наличните ресурси, техническите възможности и нормативната рамка. Необходимо уточнение е, че платформата не предлага решения, а подпомага институциите с по-добра база за планиране.

"През последните години се установява необходимост от по-ясен, прозрачен и основан на реални данни подход при планирането и изграждането на спортна инфраструктура у нас. Има примери за изграждане и поддържане на спортни обекти, които не съответстват на мащаба и реалните потребности на местното население, включително големи съоръжения в населени места с ограничен брой жители. Вярвам, че чрез "Глас за спорт" ще подобрим координацията между държавата и местните общности и ще създадем условия за по-активно, здравословно и ангажирано общество", каза служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев.

Платформата позволява на гражданите лесно да посочат кои спортни съоръжения са най-нужни в тяхната община чрез кратък процес: избор на локация чрез интерактивна карта, регистрация и подреждане по приоритет на три вида инфраструктура. Събраните данни се обработват чрез система за претеглено точкуване, която отчита значимостта на всяко предпочитание.

Резултатите се актуализират в реално време и дават ясна, измерима картина на местните нужди, като подпомагат национални и местни институции да насочват публичните ресурси по-ефективно и в съответствие с обществените очаквания.

Интересно е да се види и дали следващият спортен министър от бъдещото правителство ще подкрепи инициативата "Глас за спорта" и ще вземе предвид резултатите от гласуването.

