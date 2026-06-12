Григор Димитров: Никога не съм имал нормални условия в България

БГНЕС Преди да започнат разговора с медиите, Григор Димитров и Стефанос Циципас написаха на големи тенис топки нещата, от които се вдъхновяват - "семейство" за българина и "страст и амбиция" за гърка.

Григор Димитров за първи път говори открито за проблемите със спортната инфраструктура в България. Най-добрият ни тенисист стори това по време на съвместната пресконференция с гръцката звезда Стефанос Циципас преди демонстративния мач помежду им тази вечер. Двамата бивши №3 в света се изправиха един срещу друг в шоу двубой в зала "Арена София", а няколко часа по-рано говориха пред медиите.

"Никога не съм имал нормални условия в България за тенис и това важи също за Стефанос в неговата страна. За съжаление, не сме имали никога и продължаваме да нямаме инфраструктура с нормални кортове и фитнес. Жалкото е, че имаме доста традиции в този спорт и продължаваме да имаме добри играчи с младото поколение, което идва след мен", сподели 35-годишният хасковлия.

Димитров добави, че има желание всяка година да прави такива събития с благотворителна цел, за да подпомага работата на фондацията си, подкрепяща млади български таланти.

"Благодаря на Стефанос, че дойде и подкрепи фондацията ми с този мач, това винаги ми е било страст и винаги ме е движело напред. Огромно значение за мен има подкрепата на феновете и семейството, това ме кара да искам да помагам още повече на българските деца", каза Григор.

"Благодаря на Григор за поканата, винаги съм му се възхищавал, защото той е в тура по-дълго от мен. Приятели сме отдавна и споделяме една съдба - в нашите съседни държави тенисът не е №1 сред спортовете и това също ни е сплотявало през годините", отвърна Циципас.



ПЕРСПЕКТИВИ

Относно непосредствените си планове в професионалния тур Григор Димитров призна, че няма яснота дали ще успее да участва на "Уимбълдън" (29 юни - 12 юли). Заради срива си в световната ранглиста в момента първата ни ракета (№170 в света) е много далеч от място в основната схема, а самият той предпочете да не играе в квалификациите в Лондон, а вместо това да трупа практика на тревния турнир от категория "АТР 250" в Майорка по същото време.

"Ще играя и на "Чалънджър" в Дъблин, искам да играя възможно най-много на трева. Не е ясно дали ще получа "уайлд кард" за "Уимбълдън", но за мен по-важното е да остана позитивен и да натрупам нужните мачове и победи", посочи българският тенисист.

НА КОРТА

В самия благотворителен мач Григор Димитров победи Стефанос Циципас с 2-1 сета, като последната част се проведе във формат на "шампионски тайбрек" - 6:3, 1:6 (10-7). В заключителния дълъг гейм последните две точки на сервис на гърка бяха разиграни от две от децата подавачи на топки. А след това българинът затвори двубоя при собственото си подаване.

На трибуните в зала "Арена София" се събраха над 10 000 зрители, сред които и множество ВИП гости. В ложите беше и президентът Илияна Йотова.

"Винаги съм бил горд българин. Благодаря ви, че споделяте тези моменти с мен! Благодаря за подкрепата към фондацията ми, това събитие значи много за мен. Днес е един от най-щастливите дни в живота ми. Стефанос е много добро момче и му благодаря, че днес беше тук с мен", сподели Григор в ТВ интервюто на корта.

Циципас пък заяви, че Димитров е "най-красивият в тениса" и затова "го уважавам много".