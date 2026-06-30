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Григор Димитров се завърна победоносно на "Уимбълдън"

Легендата Серена Уилямс не успя да спечели първия си мач в Лондон от 4 години

01 Юли 2026Обновена
В началото на втория сет българският тенисист притесни феновете си, като след третия гейм поиска медицински таймаут и дори се прибра в съблекалнята с дежурния физиотерапевт. След завръщането си на корта обаче той така и не прояви повече признаци на физически дискомфорт.
Eurosport стопкадър
В началото на втория сет българският тенисист притесни феновете си, като след третия гейм поиска медицински таймаут и дори се прибра в съблекалнята с дежурния физиотерапевт. След завръщането си на корта обаче той така и не прояви повече признаци на физически дискомфорт.

Григор Димитров оправда доверието на домакините и започна с победа участието си в Откритото първенство на Великобритания по тенис, за което получи "уайлд кард". На старта на "Уимбълдън" първата ракета на България (№146 в ранглистата) постигна чиста победа с 3-0 сета срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини (№127), макар два пъти сам да усложни ситуацията си.

35-годишният ветеран от Хасково се наложи със 7:6 (4), 6:3, 7:5 след 2:15 ч. игра на корт №18 в лондонския "Ол Ингланд Клъб". Както в първия, така и в третия сет Григор сервираше при 5:3 гейма в своя полза, но и двата пъти позволи връщане на пробива. В решаващата част Димитров дори пропусна два мачбола в подаването на своя съперник, преди в крайна сметка да затвори двубоя с брейк в последния възможен момент преди задаващия се втори тайбрек.

В началото на втория сет българският тенисист притесни феновете си, като след третия гейм поиска медицински таймаут и дори се прибра в съблекалнята с дежурния физиотерапевт. По езика на тялото и жестовете му изглеждаше, че нашият състезател има проблеми в гърба. След завръщането си на корта обаче той така и не прояви повече признаци на физически дискомфорт.

За Григор Димитров това беше първи мач на тревната класика в британската столица след ужасната контузия, която получи в 1/8-финала срещу Яник Синер миналото лято. Тогава той поведе с 2-0 сета срещу световния №1, но му се наложи да се откаже заради разкъсване в големия гръден мускул. Впоследствие италианецът стана шампион в турнира, а българинът се лекува до края на сезона.

Също така това е първа победа за най-добрия ни тенисист в Големия шлем именно от предишното му участие в Лондон. Той принудително пропусна US Open миналия септември, а тази година отпадна в I кръг на Australian Open и "Ролан Гарос".

Още на второто стъпало на "Уимбълдън" Димитров ще има сериозно предизвикателство - негов съперник ще бъде поставеният под №15 в схемата Якуб Меншик. Чехът надделя в пълния 5-сетов формат над друг участващ с "уайлд кард" - 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10-7) срещу представителя на домакините Тоби Самюъл.

 

ЛЕГЕНДА НА КОРТА

Вторият ден от Откритото първенство на Великобритания предостави на зрителите голямото завръщане на живата легенда на тениса Серена Уилямс. 23-кратната шампионка в Шлема, възобнови кариерата си, изигравайки своя първи мач на сингъл от 4 години.

44-годишната американка демонстрира завидна кондиция, но все пак беше надиграна от 20-годишната австралийка Мая Джойнт - 3:6, 7:6 (6), 3:6 за два часа и половина на Централния корт.

"Честно казано, не знам какво да кажа в момента. Наистина не знам какво се случи - сподели младата тенисистка след паметната си победа над бившата №1 в света. - Миналата нощ не успях да спя много. Днес излязох нервна на корта. Обърках загрявката си. Дори не знам как успях да започна добре мача. Серена е икона, тя е цяла епоха. Изумително е, че изобщо бях на един корт с нея."

Във II кръг Джойнт ще играе с филипинката под №29 в схемата Александра Еала, която разгроми мексиканката Рената Сарасуа с 6:1, 6:2.

Мая Джойнт получава поздравления от Серена Уилямс на мрежата на Централния корт на ""Уимбълдън".
ЕПА/БГНЕС Мая Джойнт получава поздравления от Серена Уилямс на мрежата на Централния корт на ""Уимбълдън".
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Уимбълдън, Григор Димитров, Дейн Суини, Серена Уилямс, Мая Джойнт

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