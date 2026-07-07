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Синер е на две победи от дубъл на "Уимбълдън"

Димитър Кисимов вече е на 1/8-финал при юношите на тенис класиката в Лондон

Днес, 00:00
Яник Синер е стиснал радостно юмрук след последната точка в мача срещу Ян-Ленард Щруф.
ЕПА/БГНЕС
Яник Синер е стиснал радостно юмрук след последната точка в мача срещу Ян-Ленард Щруф.

Световният №1 в тениса Яник Синер вече е само на две победи от успешна защита на титлата си от "Уимбълдън". На 1/4-финалите в Лондон италианецът надигра дебютанта на тази фаза в Големия шлем Ян-Ленард Щруф със 7:5, 7:6 (4), 6:3 и сложи край на историческото представяне на германеца.

"На първо място, той е изключително труден съперник. Напълно заслужава всичко, което е постигнал в кариерата си. Освен това е страхотен човек извън корта и има невероятен екип около себе си - сподели Синер по адрес на Щруф след мача. - Вторият сет можеше да се развие по съвсем различен начин. В тайбрека винаги е 50 на 50, а разликата между това сетовете да са 1-1 или да поведеш с 2-0 е огромна. В третия сет вече бях малко по-спокоен. Процентът му на първи сервис спадна, което ми позволи да играя по-уверено и да се чувствам по-комфортно на корта."

На 1/2-финалите водачът в схемата ще се изправи срещу Новак Джокович или Феликс Оже-Алиасим.

 

ПРИ ЮНОШИТЕ

Българският представител в надпреварата при юношите до 18 г. на Откритото първенство на Великобритания - Димитър Кисимов, се класира за 1/8-финалите. Във II кръг тийнейджърът от Смолян се справи в два сета с представителя на домакините Лиъм Чанън - 7:6 (3), 6:4.

За място на 1/4-финалите поставеният под №9 Кисимов ще спори с партньора си на двойки Конър Дойг (Южна Африка). Двамата вече отпаднаха от турнира на каре, отстъпвайки драматично на старта на основната схема с 6:3, 3:6 (14-16) пред японците Хю Каваниши и Канта Ватанабе.

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Ключови думи:

Уимбълдън, Яник Синер, Димитър Кисимов

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