Григор Димитров извади късмет и на "Уимбълдън"

ЕПА/БГНЕС архив Преди година Григор Димитров се беше устремил към едно от най-добрите си представяния на "Уимбълдън", но беше спрян на 1/8-финалите от тежката контузия в гръдната мускулатура.

За пореден път късметът споходи Григор Димитров при тегленето на жребий за турнир от професионалната верига на тениса. Българският топ състезател ще започне срещу квалификант участието си в Откритото първенство на Великобритания, за което получи "уайлд кард" от организаторите.

Съперник на 35-годишния ветеран от Хасково (№164 в света) ще бъде 25-годишният австралиец Дейн Суини (№126), преодолял три кръга пресявки в Лондон. Димитров и Суини досега не са играли официален мач помежду си.

Тазгодишното издание на "Уимбълдън" започва идния понеделник и ще продължи традиционните за Големия шлем две седмици (29 юни - 12 юли). Това е пети от последните шест турнира, на които участва в основната схема, в който Григор ще се изправи в I кръг срещу тенисист от квалификациите.

Серията обнадеждаващи жребии започна на "Мастърс" в Мадрид през април и продължи на "Чалънджър"-ите в Екс ан Прованс и Бордо през май и на "АТР 250" в Майорка този месец. Единствено на "Чалънджър" в Дъблин в средата на юни българинът не стартира срещу квалификант.

Лошата новина е, че първата ни ракета победи само един от тези съперници - Марк Полманс в началото на настоящата седмица на испанския остров, където впоследствие стигна до 1/4-финалите. Преди това той загуби последователно срещу трима, дошли от пресявките: Адолфо Вайехо в испанската столица и Пол Мартин Тифон и Мартин Дам на второразредните турнири във Франция.

Преди година Григор Димитров се беше устремил към едно от най-добрите си представяния на "Уимбълдън", но беше спрян от тежката контузия в гръдната мускулатура. На 1/8-финалите българинът водеше с 2-0 сета и диктуваше играта срещу световния №1 Яник Синер, когато получи разкъсване на пекторалис майор - големия гръден мускул.

Заради травмата най-добрият ни тенисист пропусна остатъка от сезона, а след завръщането си все още търси оптималната кондиция и спортна форма.