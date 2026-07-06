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Болезнена загуба спря похода на Григор Димитров на "Уимбълдън"

Българският топ тенисист отстъпи с дълъг тайбрек във втория си пореден 5-сетов мач в Лондон

06 Юли 2026
Тенисист №1 на България укорява сам себе си след поредната непредизвикана грешка в края на мача срещу британския талант.
ЕПА/БГНЕС
Тенисист №1 на България укорява сам себе си след поредната непредизвикана грешка в края на мача срещу британския талант.

Григор Димитров беше много близо до класиране за едва втория си 1/4-финал на "Уимбълдън". Вместо това най-добрият български тенисист допусна болезнено поражение в IV кръг в Лондон и отпадна на това стъпало от Откритото първенство на Великобритания за четвърта поредна година и общо за пети път в кариерата си.

В първия в историята сблъсък между двама състезатели с "уайлд кард" на 1/8-финал от Големия шлем 35-годишният ветеран от Хасково отстъпи пред 12 г. по-младия представител на домакините Артър Фери в 5 сета - 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (7-10). И за двамата играчи това беше втори пореден мач в пълния формат на "мейджър" турнирите, като роденият във Франция британец спечели втори пореден дълъг тайбрек в решаващата част.

Димитров имаше чудесен шанс изобщо да не позволи на съперника си да стигне до пети сет, след като в четвъртия два пъти повеждаше с пробив - в 3-тия и в 7-ия гейм. И двата пъти обаче първата ни ракета (№146 в света) допусна моментален рибрейк и в крайна сметка предаде частта на 114-ия в ранглистата, взел още веднъж подаването му в критичния 10-и гейм.

В решаващия сет нямаше нито една точка за пробив и така се стигна до неизбежния "шампионски тайбрек" до 10 точки. Григор първи позволи минипробив и изостана с 2:4, но после взе две поредни точки при сервис на Фери и поведе с 5:4 при две предстоящи подавания. Българинът загуби още първото от тях, а после предаде точката си още веднъж и опонентът му материализира първия си мачбол след 3:58 ч. битка на Централния корт в "Ол Инглaнд Клъб".

Димитров завърши двубоя с двойно повече печеливши удари (72:36), но и направи почти двойно повече непредизвикани грешки (59:33). Огромна част от пропилените удари дойдоха в последните два сета - 16 в четвъртия и 19 в петия. В статистиката на Гришо останаха 19 аса и 7 двойни грешки срещу 7 аса и нито една двойна за младия Артър.

Въпреки болезненото поражение Григор Димитров изпраща един от най-силните си турнири на "Уимбълдън", поставили го обратно на световната карта в тениса. Допреди тревната класика в Лондон водещият ни състезател се намираше в отчайваща серия от посредствени участия и беше спечелил едва 6 победи от 19 изиграни мача през 2026 г., като два от успехите му дойдоха в седмицата непосредствено преди пристигането в британската столица.

Защитавайки точките си от миналогодишното достигане до 1/8-финалите в Лондон, бившият №3 ще се задържи около 140-о място при обновяването на ранглистата идния понеделник (в момента е №144). При победа днес той щеше да се доближи обратно до Топ 100. Ако обаче беше загубил в предния кръг, щеше да изпадне от Топ 200.

С дебютното си достигане до 1/4-финал в Шлема Артър Фери пък ще направи скок от минимум 51 позиции в класацията на АТР и ще дебютира в Топ 100 най-малко като №63 - мястото, което заема в подреждането на живо. За място на 1/2-финалите той ще спори с вицешампиона от "Ролан Гарос" Флавио Коболи от Италия.

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Ключови думи:

Уимбълдън, Григор Димитров, Артър Фери

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