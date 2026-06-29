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Шампионът имаше нужда от 5 сета на старта на "Уимбълдън"

Тенисистка №1 при жените нямаше подобни грижи за начало в Лондон

29 Юни 2026Обновена
В средата на втората част водачът в схемата се подхлъзна върху тревата и стъпи накриво, изкрещявайки за момент от болка, но моментално отново се изправи на крака и продължи игра.
ЕПА/БГНЕС
В средата на втората част водачът в схемата се подхлъзна върху тревата и стъпи накриво, изкрещявайки за момент от болка, но моментално отново се изправи на крака и продължи игра.

Световният №1 в тениса Яник Синер започна с неочаквано трудна победа защитата на титлата от "Уимбълдън" - най-престижния турнир в Големия шлем. Италианецът трябваше да изиграе пълния 5-сетов формат, за да се наложи над сърбина Миомир Кецманович с 4:6, 6:3, 6:7 (6), 6:2, 6:3.

Синер беше много далеч от обичайното си ниво и два пъти изостана в резултата, като беше само на един сет разстояние от същинска сензация още в откриващия ден в Лондон. В средата на втората част водачът в схемата се подхлъзна върху тревата и стъпи накриво, изкрещявайки за момент от болка, но моментално отново се изправи на крака и продължи игра.

От третия сет нататък пък на дясната обувка на Яник личеше червено петно, което навяваше на мисълта, че глезенът му кърви. Въпреки това той така и не поиска дори медицинско прекъсване, а в последните два сета реализира общо три пробива и затвори двубоя след 3:30 ч. игра на Централния корт в "Ол Ингланд Клъб".

Така 24-годишният италианец се спаси от възможността да се превърне в едва втория шампион на Откритото първенство на Великобритания в "Оупън ерата", отпаднал още в I кръг на следващата година. Единственият такъв случай е Лейтън Хюит през 2003 г. Предната година Горан Иванишевич пък принудително се отказва да защитава титлата си от 2001 г., като се оттегля от турнира заради операция на рамото.

Яник Синер ще продължи да брани трофея от 2025 г. с мач срещу Нуно Боржеш. Португалецът започна своето участие с чиста победа над Тристан Бойър (САЩ) - 6:3, 7:5, 7:5.

 

ПРИ ДАМИТЕ

За разлика от най-добрия при мъжете, лидерката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка нямаше подобни грижи в I кръг. Беларуската №1 в тениса срази дебютантката в основна схема в Шлема Теодора Костович с 6:2, 6:3 само за 64 минути.

С представянето си Сабаленка отговори авторитетно на 19-годишната сръбкиня, която преди мача заяви, че иска именно този сблъсък и вярва, че може да победи топ състезателката при дамите. Костович успя да пласира едва 10 печеливши удара и допусна 25 непредизвикани грешки, с които нямаше никакъв шанс да се противопостави на фаворитката.

Във II кръг тенисистката от Минск, която е 3-кратна полуфиналистка на "Уимбълдън", ще срещне Маккартни Кеслър (САЩ), която се разправи с Александра Олийникова (Украйна) с 6:0, 6:0.

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Ключови думи:

Уимбълдън, Яник Синер, Миомир Кецманович

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