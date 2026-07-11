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Сензацията Носкова вдигна трофея на "Уимбълдън"

Григор Димитров започва срещу чех на тенис турнира "АТР 250" в Бостад

Днес, 21:09
Линда Носкова получава от херцогинята на Кеймбридж Кейт Мидълтън най-ценния трофей в тениса.
ЕПА/БГНЕС
Линда Носкова получава от херцогинята на Кеймбридж Кейт Мидълтън най-ценния трофей в тениса.

Линда Носкова е новата шампионка на "Уимбълдън". В историческия първи изцяло чешки финал на най-стария и най-престижен турнир от Големия шлем 21-годишната тенисистка от Моравия се справи в три сета с Каролина Мухова - 6:2, 5:7, 6:3 след два часа и половина драма на Централния корт в Лондон.

Носкова можеше да триумфира много по-рано и много по-убедително, но във втория сет пропиля аванс от 5:2, пропускайки общо 5 шампионски точки в три различни гейма, включително една на собствен сервис с двойна грешка. Все пак Линда успя да запази хладнокръвие и около един час по-късно реализира шестия си мачбол, за да вдигне първия си "мейджър" трофей още в дебютния си финал.

Със своите 21 г. и 237 дни Носкова стана най--младата носителка на титлата в Откритото първенство на Великобритания от 15 години. През 2011 г. нейната сънародничка Петра Квитова триумфира в "Ол Ингланд Клъб" на 21 г. и 116 дни.

Общо това е петата представителка на Чехия, спечелила най-ценната купа в тениса, и третата различна в последните четири сезона. Преди Линда Носкова (2026) в британската столица ликуваха Яна Новотна (1998), Петра Квитова (2011, 2014), Маркета Вондроушова (2023) и Барбора Крейчикова (2024). Каролина Мухова пък стана втората чехкиня, участвала във финала, но претърпяла загуба, след Каролина Плишкова (2021).

 

СЪПЕРНИК ОТ ЧЕХИЯ ЗА ГРИГОР ДИМИТРОВ

Чех ще бъде и следващият съперник на Григор Димитров. Най-добрият български тенисист ще се изправи срещу Далибор Свърчина в I кръг на турнира на клей от категория "АТР 250" в Бостад другата седмица (13-19 юли). Това стана ясно след тегленето на жребия за надпреварата шведския град.

Двамата не са се срещали досега в официален мач. 35-годишният Димитров (№146 в света), който ще участва с "уайлд кард", ще се изправи срещу 23-годишния Свърчина, заемащ 112-о място в ранглистата. Чехът е достигал до най-високото си класиране в края на миналия сезон, когато беше под №86.

При евентуална победа българинът ще срещне във II кръг победителя от двубоя между 5-ия в схемата Нуно Боржеш от Португалия и французина Мойс Куаме.

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Ключови думи:

Уимбълдън, Линда Носкова, Каролина Мухова, Григор Димитров, Далибор Свърчина

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