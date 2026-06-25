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Испанец победи за трети път Григор Димитров

Българският топ тенисист отпадна на 1/4-финалите от "АТР 250" в Майорка

25 Юни 2026
Григор Димитров загря за участието си на "Уимбълдън" с две победи в Майорка.
ЕПА/БГНЕС
Григор Димитров загря за участието си на "Уимбълдън" с две победи в Майорка.

Григор Димитров приключи участието си в турнира по тенис от категория "АТР 250" на трева в Майорка на 1/4-финалите. В третия си мач на испанския остров първата ни ракета (№164 в света) отстъпи пред представителя на домакините Алехандро Давидович Фокина (№25) с 3:6, 3:6.

Двубоят на централния корт продължи само 74 минути, след като поставеният под №2 в схемата испанец проби общо четири пъти подаването на участващия с "уайлд кард" българин - три пъти в първия и веднъж във втория сет. В откриващата част 35-годишният хасковлия върна единия брейк, за да изравни резултата в самото начало, и след това дори поведе с 2:1 гейма, но после стана ясно, че няма физическите сили да се противопостави на 8 години по-младия си съперник.

Основната слабост в играта на българина днес беше сервисът му. Григор вкара едва 63% от първия си сервис (38 от 60) и спечели същото съотношение разиграни точки на него (24 от 38). На второ подаване пък представянето му беше още по-незадоволително (само 32% спечелени точки - 7 от 22) и той приключи срещата със 7 двойни грешки.

За Давидович Фокина това е трета победа от три изиграни мача срещу Димитров в професионалния тур, като в тях е загубил само един сет. Предишните му успехи в съперничеството с нашия тенисист бяха с 6:4, 7:6 (2) в I кръг на "Мастърс" в Рим през 2021 г. и с 6:4, 6:7 (2), 6:3 на 1/2-финалите от "Мастърс" в Монте Карло през 2022 г.

Сега на 1/2-финалите в Майорка испанецът ще се изправи срещу унгареца Фабиан Марожан. За другото място във финала ще спорят Нуно Боржеш (Португалия) и Итън Куин (САЩ).

Следващото участие на Григор Димитров ще бъде на "Уимбълдън" от другата седмица.

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Ключови думи:

Григор Димитров, Алехандро Давидович Фокина

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