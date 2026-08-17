Роналдо обяви плановете си за отказване от футбола

ЕПА/БГНЕС Кристиано Роналдо намекна за наближаващия край на кариерата си още след загубата на Португалия от Испания на 1/8-финала на Мондиал 2026, като обяви, че това е било последното му световно първенство.

Кристиано Роналдо открито заговори за края на кариерата си като професионален футболист. В интервю пред списание "Вог" 41-годишният португалец заяви, че най-вероятно му предстои последната година във футбола.

"Това вероятно е последната ми година във футбола и искам да оставя грандиозно наследство", каза Роналдо по темата за отказването си. Той има договор с "Ал Насър" до края на юни 2027 г. и думите му всъщност значат, че става дума за последния му сезон. Но вметката за грандиозното наследство от своя страна е показателна за желанието му да стане първият футболист в света с 1000 гола в професионалния футбол. В момента той има 976 попадения и до постигането на голямата му цел остават още 24, които явно 5-кратният носител на "Златната топка" се надява да отбележи през предстоящия сезон. Съответно има оставена вратичка, ако не успее да ги отбележи до следващото лято.

Той все още не е обявил кога ще се оттегли от националния отбор на Португалия, но в родината му считат, че последният му мач ще е на 24 септември срещу Уелс в мач от турнира Лига на нациите, който ще се играе на стадион "Жозе Алваладе" в Лисабон. Именно от този стадион с екипа на "Спортинг" започна пътят на Кристиано Роналдо към големия футбол. До момента той има 233 мача и 146 гола за националния си тим, като и по двата показателя е рекордьор на световно ниво.

Иначе Роналдо говори охотно за плановете за бъдещето си след футбола: "Имам толкова много неща, с които да се занимавам, че е трудно да кажа само едно. Тъй като футболът може да остави голяма дупка, трябва да запълвате времето си по различни начини, не само по един. Искам да се забавлявам повече, да пътувам повече, да гледам и играя падел, което наистина харесвам, но и да продължавам да се наслаждавам на това, което съм спечелил. В края на краищата това са 25 години, изпълнени с много жертви."