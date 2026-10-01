Българин победи Магнус Карлсен в онлайн блиц

YouTube стопкадър Неповторимата реакция на Волен Дюлгеров (горе вляво) и не по-малко паметните физиономии на Магнус Карлсен (долу вляво) и на коментатора на живото предаване (горе вдясно) след шокиращата развръзка на партията.

Българският шахматист любител Волен Дюлгеров постигна стъписваща победа срещу живата легенда и дългогодишен №1 в професионалния шахмат Магнус Карлсен. Партията помежду им беше част от първото издание на онлайн веригата Chess Club Showdown, противопоставяща професионалисти срещу аматьори.

27-годишният Дюлгеров, познат в стрийминг платформите с псевдонима Witty Alien (б. р. - "Остроумен извънземен"), се справи срещу 16-ия световен шампион в блиц партия, възползвайки се от груба грешка на норвежкия супергросмайстор. Лидерът във всяка рейтинг листа на FIDE през последните 15 години беше изградил стабилна печеливша позиция за белите срещу гамбита на черните и очакванията на анализаторите бяха спокойно да затвори срещата.

Вместо това Карлсен направи шокираща неточност и даде шанс на Дюлгеров, от който българинът с ранг кандидат-майстор се възползва. Осъзнал катастрофалната си грешка, Шахматния Моцарт се предаде, а Witty Alien буквално разкъса дрехите си от радост и остана по бельо.

♟️😂 Imagine seeing MAGNUS CARLSEN appear as your next opponent… and somehow this is how the story ends.



Bulgarian streamer Volen “Witty Alien” Dyulgerov pulled off the unthinkable, capitalizing on a rare Carlsen blunder and beating the chess legend with Black.



Then reality… — XPRESS (@Xpress_24_7) 1 октомври 2026 г.

Новината за победата на Дюлгеров над Карлсен моментално придоби заразен характер в социалните мрежи. Не само заради самия успех, но и заради щурата реакция на българина, запечатана завинаги от живото стрийминг излъчване.

Волен Дюлгеров е бивш професионален състезател, стигнал върхов рейтинг от 2200 т. на 1 октомври 2023 г. и поддържал го до 1 юли 2025 г., когато слиза до ниво 2181. Това е и последният негов валиден ЕЛО коефициент в профила му в международната федерация, а от 1 октомври 2025 г. той се води "неактивен".

На рапид и на блиц най-високото му постижение е 2098 точки. За сравнение, в момента Магнус Карлсен е №1 във всички варианти на играта с ЕЛО 2823 (класически), 2801 (рапид) и 2860 (блиц).

Дебютното издание на Chess Club Showdown на 30 септември предостави уникална възможност на хиляди аматьори да играят срещу едни от най-известните имена в професионалния шахмат. Освен световния №1 сред участниците бяха гросмайстори като Максим Вашие-Лаграв и Аниш Гири.

В надпреварата се включиха общо 9 отбора от електронните спортове, а броят на членовете им варираше между 151 и 1142. Всички участници играха в продължение на два часа в арена от блиц партии с по 5 мин. на играч.

След края на арената отборът 9z Globant с 962-ма участници, сред които и нашият "Остроумен извънземен", оглави класирането с 2368 точки. Втори остана Team Liquid Chess Club с Магнус Карлсен в състава с 2312 точки. Това доведе до финална фаза, в която по 50 играчи от двата водещи отбора се изправиха един срещу друг, подредени според рейтинга си, и така се стигна до паметната среща между българския стриймър и норвежкия гений.

В турнира участваха общо 4400 шахматисти, а следващото му издание ще се проведе на 28 октомври.