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Шахматистите започнаха с две победи на олимпиадата

И мъжете, и жените победиха съперниците си с по 3,5:0,5 т. на старта в Самарканд 2026

Днес, 19:33
46-ата шахматна олимпиада беше открита официално с пресконференция вечерта на 15 септември и ще продължи до 27 септември в узбекистанския град Самарканд.
FIDE
46-ата шахматна олимпиада беше открита официално с пресконференция вечерта на 15 септември и ще продължи до 27 септември в узбекистанския град Самарканд.

Българските национални отбори по шахмат започнаха с убедителни победи участието си на олимпиадата в Самарканд 2026. В I кръг на 46-ото издание на най-значимото отборно шахматно състезание и двата ни тима спечелиха мачовете си с по 3,5:0,5 т. - срещу Лихтенщайн при мъжете и срещу Суринам при жените.

В откритата надпревара играещият капитан Кирил Георгиев реши да почива и не взе участие в срещата. На първа дъска Аркадий Найдич спечели с белите фигури срещу Андрю Херон, на втора Момчил Петков надигра с черните Маркус Кригер, а също с черните Радослав Димитров се справи с Ренато Фрик на четвърта. Единствено партията на трета дъска между Мартин Петров и Марсел Манхарт завърши реми.

При дамите капитанът Петър Арнаудов даде почивка на Нургюл Салимова. В нейно отсъствие Надя Тончева победи на първа дъска с белите Елизе У. Другите три българки имаха за съпернички сестрите Каслан. На втора дъска Белослава Кръстева спечели с черните срещу Виктория Каслан, на четвърта Гергана Пейчева също с черните надделя над Александра Каслан, на трета с белите Габриела Антова направи реми с Катерин Каслан.

След приключването на всички партии в откриващия ден ще станат ясни и противниците на българските отбори в утрешния II кръг. Шампионите ще бъдат излъчени след общо 11 кръга по швейцарската система.

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Ключови думи:

шахмат, Самарканд 2026

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