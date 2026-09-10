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Вечерта в Шампионската лига донесе оставка

Бивш треньор на "Лудогорец" претърпя разгромна загуба на "Олд Трафорд"

Днес, 00:18
Треньорът на "Фенербахче" Исмаил Картал (вляво) поздравява колегата си от "Рома" Джанпиеро Гасперини преди последния си мач на поста, който бе тази вечер в Истанбул.
ЕПА/БГНЕС
Треньорът на "Фенербахче" Исмаил Картал (вляво) поздравява колегата си от "Рома" Джанпиеро Гасперини преди последния си мач на поста, който бе тази вечер в Истанбул.

Треньорска оставка бе подадена още в първия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Напусна наставникът на "Фенербахче" Исмаил Картал, при това след съвсем приличен резултат - 1:1 в домакинството срещу "Рома". 65-годишният специалист изненадващо обяви, че се оттегля от поста по време на пресконференцията след мача.

"Поздравявам играчите си и подавам оставка от поста си. Взех това решение, за да проправя пътя на моя клуб. Взехме го заедно с моя екип", заяви той и отказа да отговаря на въпроси. Той бе категоричен, че не смята да се връща на поста. За Картал това бе четвърти престой начело на "Фенербахче". Той бе назначен на 18 юни, а резултатите му до момента в турската Суперлига бяха прилични - 2 победи и 2 загуби. Преди това той води "фенерите" през сезоните 2014/15, 2021/22 и 2023/24.

Познатият и в България треньор Валдас Дамбраускас, който сега води азербайджанския "Сабах", пък дебютира с болезнена загуба в Шампионската лига - 0:4 при гостуването срещу "Манчестър Юн". Головете за "Юнайтед" вкараха Матеуш Куня, Бруно Фернандеш, Бенямин Шешко и Лисандро Мартинес. До почивката за "Сабах" игра бившият футболист на "Ботев" (Пд) Кристиан Нвачукчу.

Дебют в най-авторитетния турнир направи и "Комо", но той бе значително по-успешен. Воденият от Сеск Фабрегас италиански тим разгроми с 4:1 като домакин РБ (Лайпциг) с голове на Мартин Батурина, Анастасиос Дувикас, Асан Диао и Максимо Пероне. За гостите бе точен Андрия Максимович. Така "Комо", който преди две години още играеше в Серия Б записа исторически успех. Тимът няма загуба вече в 4 поредни мача във всички турнири.

 

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2026/2027 - I КРЪГ

8 септември

"Брюж" - "Астън Вила" 2:3 (Ветлесен 19, Тресолди 61; Макгин 11, Буендия 22, Джаксън 43)

АЕК - ЛАСК 1:0 (Марин 21)

"Реал" (Мадрид) - "Интер" 2:1 (Мбапе 14, Валверде 23; Карлос Аугусто 77)

"Борусия" (Дортмунд) - "Виляреал" 3:2 (Ренато Вейга 53-авт, Гираси 80, 85-д; Моуриньо 66, Гираси 90+3-авт)

"Порто" - "Манчестър Сити" 0:2 (Холанд 47, 90+1)

"Лил" - "Бетис" 2:3 (Уеда 12, Александро 36; Марк Бартра 33, 49, Парът 53)

9 септември

"Барселона" - "Фейенорд" 5:1 (Рафиня 3, 57, Адейеми 22, Ямал 77, Жезус 85; Стайн 82)

"Щутгарт" - "Викинг" 3:1 (Демирович 20, 26, 32; Трипич 22)

"Пари Сен Жермен" - "Слован" (Братислава) 6:1 (Дембеле 17, 23, Ф. Торес 31, 47, 57, Руис 88; Камара 59)

"Ливърпул" - "Атлетико" (Мадрид) 2:1 (Собослай 40, Мак Алистър 50; Йоренте 17)

"Спортинг" (Лисабон) - "Галатасарай" 3:1 (Катамо 27, Суарес 57-д, Саласар 63; Инасио 5-авт)

"Наполи" - "Арсенал" 0:1 (Йодегор 75)

10 септември

ПСВ "Айндховен" - "Шахтьор" (Донецк) 1:1 (Дест 48; Мендоса 45)

"Фенербахче" - "Рома" 1:1 (Браун 48; Кристанте 39)

"Байерн" (Мюнхен) - "Будьо/Глимт" 5:0 (Мусиала 47, Кейн 61, Дейвид 77, Олисе 83, 90)

"Манчестър Юнайтед" - "Сабах" 4:0 (Куня 27, Фернандеш 42, Шешко 45, Л. Мартинес 68)

"Славия" (Прага) - "Ланс" 2:3 (Щурм 51, 88; Сима 73, 90+1, Агилар 90+3)

"Комо" - РБ (Лайпциг) 4:1 (Батурина 15, Дувикас 38, Диао 54, Пероне 90; Максимович 58)

Бившият треньор на "Лудогорец" Валдас Дамбраускас подканва играчите на "Сабах" да се изнесат по-напред по време на гостуването си срещу "Манчестър Юн" на "Олд Трафорд".
ЕПА/БГНЕС Бившият треньор на "Лудогорец" Валдас Дамбраускас подканва играчите на "Сабах" да се изнесат по-напред по време на гостуването си срещу "Манчестър Юн" на "Олд Трафорд".
Джамал Мусиала (вляво) бележи първия гол за "Байерн" в домакинството срещу "Будьо/Глимт".
ЕПА/БГНЕС Джамал Мусиала (вляво) бележи първия гол за "Байерн" в домакинството срещу "Будьо/Глимт".
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