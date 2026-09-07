Уелсец взе втора титла два месеца след първата

Допреди два месеца Джак Джоунс нямаше нито една ранкинг титла в кариерата си в професионалния снукър. А сега вече има две. По-малко от осем седмици след като триумфира в юлското издание на Шампионската лига, 33-годишният уелсец вдигна и трофея от "Бритиш Оупън".

На финала в зала "Кентавър" в английския град Челтнъм Джоунс срази представителя на домакините Марк Селби с 10:6, печелейки пет от последните шест фрейма в мача. До 10-ата партия резултатът вървеше игра за игра, като неизменно Тихия убиец повеждаше, а Веселяка от Лестър изравняваше.

След това обаче Джак взе две поред, а Марк върна само една и повече не успя да се разпише до края. Новият шампион приключи двубоя с шест халф-сенчъри брейка (64, 54, 64, 65, 53, 62) и с тях обезсмисли всички тежки серии на опонента си - две стотачки (139, 100) и още четири комбинации над 50 (67, 60, 70, 66).

"След Шампионската лига се чувствах чудесно, но очевидно това е съвсем различно ниво, това е голям турнир - коментира Джак Джоунс. - На седмото небе съм. През целия ден усещах, че сякаш леко успивам Марк. Просто се борих и направих няколко брейка от 50 и 60. Но да победиш някого като Марк, който е сред най-великите играчи за всички времена и е спечелил всичко в играта, е невероятно."

Заедно с купата победителят получи и шампионския чек за 100 000 британски паунда. С тези точки уелсецът се изкачва от 31-во на 22-ро място в световната ранглиста и скача до №3 в едногодишната класация. С новите 45 000 лири Селби, който е лидер от началото на сезона, пък се придвижва до втора позиция в света, изоставайки единствено от Джао Синтун.

Вече двукратният ранкинг шампион Джак Джоунс е 46-ият играч в историята на джентълменския спорт с повече от едно отличие във визитката си. С по две титли са още 15 мъже във вечната класация, от които само петима все още са активни състезатели - Антъни Макгил, Сяо Гуодун, Крис Уейклин, Тепчая Ун-ну и настоящият световен шампион У Идзъ.