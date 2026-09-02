Шефът на гимнастиката изкара само месец в "Национална спортна база"

Фейсбук Красимир Дунев (вляво) смени Йордан Йовчев (вдясно) в съвета на директорите на НСБ на 23 юни, а на 25 юли на свой ред беше освободен от поста.

Президентът на българската федерация по гимнастика Красимир Дунев вече не е член на съвета на директорите на "Национална спортна база" ЕАД. Олимпийският вицешампион на висилка от игрите в Атланта 1996 беше назначен на 23 юни на мястото на друга легенда - неговия добър приятел и бивш съотборник в националния отбор Йордан Йовчев, напуснал поста заради полагането на клетва като народен представител от "Прогресивна България".

Само две седмици по-късно - на 9 юли, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който е принципал на най-голямото държавно дружество, стопанисващо спортни имоти, е подписал заповед за освобождаването на Дунев. Промяната е официално вписана в Търговския регистър след още две седмици - на 25 юли, видя "Сега".

Със същата заповед на Керязов от началото на юли за нов представител на държавата в ръководството е посочен Добромир Иванов. Мандатът му е за срок от датата на вписване на решението "до провеждане на нова конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца". Тоест конкурсът за избор на постоянен член трябва да приключи най-късно до 25 януари 2027 г.

Това е поредната рокада в управлението на НСБ, откакто новият спортен министър встъпи в длъжност. Смените започнаха с наложителното напускане на Йовчев и замяната му с Дунев през юни. На 1 юли пък беше осъществена тотална чистка, която застигна дори считания за недосегаем изп. директор Пламен Манолов, заемал поста почти цяло десетилетие.

Заедно с него бяха уволнени и останалите заварени членове на съвета на директорите: Велислав Йонев, Филип Шавов и Стоян Ташев. Овакантените места в ръководството заеха Августина Кайкова, Мартин Симеонов, Цветостин Цветков и Антон Антонов, който беше определен и за нов изп. директор. А сега към тях се присъединява Добромир Иванов.

По информация на "Сега" скоропостижното освобождаване на Дунев е станало по изрично настояване на новия шеф на НСБ.

"Национална спортна база" стопанисва някои от най-големите спортни съоръжения в България, включително ст. "Васил Левски", зала "Арена София", високопланинския комплекс в Белмекен, морския подготвително-възстановителен център "Спортпалас" край Варна и много други държавни обекти, но въпреки това дружеството перманентно работи на минус. За последните 18 години (2007-2025) загубата възлиза на общо 59 млн. лв., като повече от половината (32,9 млн. лв.) е натрупана под оперативното управление на Пламен Манолов (2015-2021, 2024-2025).