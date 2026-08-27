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Германия и Италия поставиха световен рекорд във волейбола

Двата отбора изиграха гейм с невероятните 130 точки

Днес, 12:50
Момент от историческия мач в Реджо Калабрия
тв скрийншот
Момент от историческия мач в Реджо Калабрия

Първият мач от турнира FIPAV Cup Men Elite в Реджо Калабрия се превърна в исторически за световния волейбол. Германия спечели първия гейм срещу Италия с невероятното 66:64, а общо разиграните 130 точки са нов световен рекорд за една волейболна част.

Историческият гейм продължи 1:29 часа, като и двата отбора имаха множество възможности да го затворят, преди германците в крайна сметка да стигнат до 66:64. Германската волейболна федерация вече обяви постижението за световен рекорд, а италианските медии също го отбелязаха като най-резултатния гейм в историята.

Новото постижение идва само два месеца след друг забележителен рекорд на ниво национални отбори. На 28 юни Аржентина и Полша стигнаха до 50:48 в гейм от Лигата на нациите, или общо 98 точки. Тогава Volleyball World съобщи, че това е рекорд за мач между национални тимове. Сега Италия и Германия вдигнаха летвата с още 32 точки.

След историческия маратон германците поведоха с 1:0, а после и с 2:1, но Италия в крайна сметка успя да направи пълен обрат и да спечели мача с 3:2 (-64, 22, -23, 22, 12). 

Най-резултатен за победителите бе Лука Поро с 20 т., Даниеле Лавиа добави 17, а Матия Ботоло и Камил Рихлицки завършиха с по 14. За Германия Мориц Карлицек бе №1 с 20 т., а Мориц Райхерт и Тобиас Бранд направиха по 18. 

Маратонската среща продължи общо 3 часа и 29 минути и бе изгледана от около 4400 зрители в зала „PalaCalafiore“ в Реджо Калабрия. Турнирът е част от подготовката на "скуадра адзера" за Евроволей 2026. Италия е един от домакините на първенството.

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