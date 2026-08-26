България гледа към 1/8-финалите след пълен обрат срещу Австрия

CEV Централният блокировач в тима ни Мария Кривошийска (вляво) забива топката през двойната блокада на австрийките по време на днешния мач в Бърно.

Женският национален отбор по волейбол на България спечели драматично с 3:2 (24:26, 15:25, 25:15, 25:16, 4:15) над Австрия в четвъртия си мач от гр. В на европейското първенство. Това бе втората ни победата в групата, с което тимът на селекционера Марчело Абонданца почти си осигури място сред първите четири отбора в класирането, с което ще осъществи и целта си минимум - класиране за 1/8-финалите.

Мачът в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно започна по най-неприятния начин за българките и те губеха с 0:2 след първите два гейма. Под угрозата от трета поредна загуба (след 1:3 от Гърция и 0:3 от Сърбия) волейболистките ни демонстрираха завидна мобилизация и изравниха резултата срещу аутсайдера в групата след убедителна игра и 25:15 в третия гейм и 25:16 в четвъртия. А в решителния пети гейм нямаше никакво съмнение кой е по-добрият отбор в срещата - 15:4!

Ива Дудова бе най-резултатна за успеха с 23 точки, а Мария Кривошийска и Александра Миланова завършиха с по 17, като и двете направиха по три аса. Диагоналът на Австрия Кора Шаберл бе най-резултатна в мача с 26 точки.

След днешния успех отборът ни е именно на четвъртата позиция с 5 точки от 2 победи и 3 загуби. За да запази България мястото си и да продължи към елиминациите, утре фаворитът Сърбия трябва да бие Украйна (от 17:00 ч. наше време) или България да спечели срещу домакина Чехия (от 20:00 ч.).