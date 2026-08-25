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ФИФА спря трансферите на клуб от Първа лига

Наказанието за "Ботев" (Вр) е заради неплатени суми към бивш футболист

Днес, 16:11
За "Ботев" (Вр) се появи пречка по време на летния трансферен период, която трябва да бъде отстранена до 9 септември, когато прозорецът за сделки затваря за България.
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За "Ботев" (Вр) се появи пречка по време на летния трансферен период, която трябва да бъде отстранена до 9 септември, когато прозорецът за сделки затваря за България.

"Ботев" (Вр) се изправи пред пречка по време на летния трансферен период. ФИФА наложи наказание на врачанския клуб с вчерашна дата (24 август), с което блокира покупките и продажбите на футболисти за следващите 3 трансферни периода, т.е. до края на летния през 2027 г.

Санкцията е заради неизплатени суми към неназован бивш футболист на "Ботев", който е подал иск към ФИФА и той е уважен. Ограничението може да бъде вдигнато и сега - в момента, в който от клуба докажат, че са извършили плащането към жалбоподателя.

Врачанският клуб имаше такъв проблем и в края на 2025 г., но го реши преди края на зимния трансферен период през изминалия сезон, с което успя да избегне проблеми при регистрирането на новите си попълнения.

"Ботев" в момента е единственият професионален клуб, който има подобно наказание от ФИФА. До началото на юли и втородивизионният "Берое" имаше забрана за трансфери, но плати дължимите си суми.

Иначе с действащи санкции са аматьорските "Верея", "Крумовград" и "Ловеч", но при тях няма спешност за решаване на техните казуси, докато не се върнат в професионалния футбол.

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Ключови думи:

Ботев Враца, ФИФА

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