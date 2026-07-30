Европа е готова да бойкотира Мондиал 2030

ЕПА/БГНЕС Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер подчерта, че "близките отношения между Джани Инфантино и президента на САЩ Доналд Тръмп са достигнали финансови измерения, които нанасят дълбока вреда на футбола".

55-те национални федерации, членуващи в УЕФА, единодушно решиха да бойкотират световното първенство по футбол и всички турнири на ФИФА, ако Джани Инфантино пристъпи към реализиране на плановете си за продажба на дялове от шампионата на планетата на частни инвеститори.

UEFA says its members will boycott FIFA competitions if Infantino goes ahead with his proposal to sell off a stake in the World Cup pic.twitter.com/tYl9t33yKi — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 30 юли 2026 г.

От световната футболна централа обявиха във вторник планове за създаване на частна компания, която да управлява най-големите събития, включително световното първенство, като външни инвеститори ще бъдат поканени да купуват акции. ФИФА ще запази контрол върху дружеството, но и ще предложи миноритарни дялове в него на стойност до 4,2 милиарда долара.

Инфантино посочи, че единствената цел на този проект е "да се генерират колкото може повече приходи”, които след това да бъдат преразпределени между федерациите.

За тази цел той предлага създаването на дружество, което да управлява телевизионните права, спонсорствата, продажбите на билети, свързани със световните първенства за мъже и жени, както и на световното клубно първенство, оценявано на 20 милиарда долара.

Това не се хареса на европейските федерации.

"Единодушно и недвусмислено отхвърляме предложението на ФИФА за прехвърляне на дялове от собствеността върху световното първенство и други състезания на ФИФА към частни инвеститори. Световното първенство не може да се третира като инвестиционен продукт. То е едно от най-големите спортни наследства на футбола. То е изграждано в продължение на поколения от играчи, национални отбори и привърженици на всеки континент. Никаква част от него не трябва да бъде преотстъпвана на частни инвеститори. Световното първенство не е за продажба. Душата и управлението на футбола не са стоки - особено при пълна липса на прозрачност относно това кой извлича финансова полза. Никой от нас не притежава футбола", се казва в изявление на УЕФА.

Към критиките на европейската федерация се присъедини и бившият президент на ФИФА Сеп Блатер, който подчертава, че "близките отношения между Инфантино и президента на САЩ Доналд Тръмп са достигнали финансови измерения, които нанасят дълбока вреда на футбола”.

Инфантино изпрати писмо до 211-те членуващи в организацията футболни федерации, в което посочва, че те ще получат по 40 милиона долара, с първоначално плащане от 20 милиона долара, ако подкрепят плана на ФИФА до 19 септември. Парите ще дойдат от финансов пакет в размер на 10 милиарда долара.