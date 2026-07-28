ФИФА планира да продаде на частни съдружници световните първенства

ЕПА/БГНЕС Джани Инфантино и президентът на УЕФА Александър Чеферин са в остър конфликт заради последните решения и идеи на шефа на ФИФА.

Ново предложение на ФИФА - за навлизане на частни инвестиции в световните първенства, засили конфронтацията с европейската футболна централа УЕФА. Идеята е съдружник да стане американска фирма за рисков капитал, свързана със зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър. Ден по-късно отрицателно по плана се изказаха и още две континентални футболни конфедерации - КОНКАКАФ и АФК.

В изявление ФИФА обяви, че възнамерява да увеличи "финансирането за развитие на футбола" до над $10 млрд. и ще "покани трети страни да направят миноритарни, неконтролиращи инвестиции" в ново дъщерно дружество - Fifa Forward Enterprise (FFE), за да "консолидира" търговските си и събитийни операции.

След като идеята получи одобрение, се очаква начело на предложената инвестиционна група за FFE да застане Thrive Eternal - американска фирма за рисков капитал, основана от Джошуа Къшнър, брат на Джаред Къшнър - зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според "Файненшъл Таймс", който пръв разкри връзката с Thrive, тези планове потенциално биха донесли на президента на ФИФА Джани Инфантино десетки милиони долари. Самият Инфантино благовидно твърди, че всяка нация трябва да се възползва от богатството, което футболът генерира.

"Някои среди във футбола превърнаха тази популярност в забележителна търговска стойност. И ние празнуваме този успех и искаме той да продължи, защото той издига целия спорт - заяви 56-годишният швейцарец. - Нашата работа е да се уверим, че останалата част от футбола расте заедно с него: ФИФА съществува, за да подкрепя устойчиво и приобщаващо развитие във всеки ъгъл на света."

Часове по-късно УЕФА публикува изявление, с което остро критикува предложенията и заяви, че с тях "се преминава границата". Европейската централа вижда в идеята увеличаване на вероятността от последващо разширяване на турнирите на ФИФА - както по отношение на техния мащаб, така и на честотата на провеждане - с цел генериране на повече приходи. А това би могло да застраши доходоносните надпревари на самата УЕФА.

"Това преминава граница, която управляващите институции във футбола никога не трябва да преминават - се казва в изявлението. - УЕФА го приема изключително сериозно. Така трябва да направи и всяка национална футболна асоциация. Така трябва да направи и всяка заинтересована страна, загрижена за бъдещето на тази игра. Душата и управлението на футбола не са активи за търговия - особено при пълна липса на прозрачност относно това кой печели финансово. Никой от нас не е собственик на футбола. Той не е собственост на ФИФА, за да бъде продаван."

ФИФА обаче твърди, че ще запази контрола върху FFE "и изключителната си власт върху футболното управление, състезанията, международния календар на мачовете и всички регулаторни и спортни решения".

Въпросът най-вероятно ще бъде тема на разговор на следващата среща на Съвета на ФИФА през есента, а след това и около учредения преди 2 г. турнир за Интерконтиненталната купа през декември, в който ще участват континенталните клубни шампиони, включително победителят в Шампионската лига ПСЖ.

Предложението може да бъде гласувано от всички 211 членки на Конгреса на ФИФА в Мароко през март 2027 г.

От УЕФА решиха да противодействат бързо и бе свикана извънредна онлайн среща на всички свои 55 асоциации членки, на която да се обсъдят евентуални спешни действия срещу ФИФА. Събитието ще е до края на тази седмица. Според Би Би Си на срещата ще се повдигне и обсъждането на бойкот на Мондиал 2030.

Още негативни реакции

Футболните конфедерациите на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ) и на Азия (АФК) отправиха остри критики, като заявиха, че са научили за предложението на ФИФА от медиите, а не по официални канали.

„КОНКАКАФ разбра за този въпрос чрез медийни съобщения. Дълбоко сме обезпокоени от липсата на справедлива процедура - се казва в изявлението на КОНКАКАФ. - Споделяме разочарованието на мнозина в нашия регион, че такова ниво на детайлност е било разработено и споделено публично, преди да се проведе каквато и да е дискусия със съответните органи за управление и заинтересовани страни. Колективно ФИФА, конфедерациите и всяка асоциация членка имат отговорност винаги да действат в най-добрия интерес на спорта. Всяко решение, което вземаме, трябва да се ръководи от добро управление, стабилни процеси и дългосрочно стопанисване.“

АФК излезе с изявление в подобен смисъл:

„Подобни инициативи трябва да се основават на принципите на добро управление, прозрачност и смислени консултации“, заявиха от организацията. Решенията, които могат да променят търговското и финансовото бъдеще на играта, изискват всеобхватно предварително ангажиране с конфедерациите, асоциациите-членки и други заинтересовани страни, преди да бъде направено каквото и да е предложение до съответния(ите) орган(и) за вземане на решения. На всички заинтересовани страни трябва да се предостави достатъчно информация и достатъчно време, за да оценят предложението в пълна степен, включително неговите управленски, правни, търговски и стратегически последици.“

УЕФА има 55 страни членки, АФК - 47, а КОНКАКАФ - 41, което прави общо 143. Това означава, че 2/3 (67%) от всички 211 асоциации членки на ФИФА имат възражения по плана.