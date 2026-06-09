Мишел Платини съди шефа на ФИФА

ЕПА/БГНЕС архив Мишел Платини пристига в съда в Мутенц на 25 март 2025 г., когато беше произнесена повторната оправдателна присъда по делото за корупция, водено среще него и Сеп Блатер.

Президентът на световната футболна централа ФИФА Джани Инфантино е обект на две съдебни дела, заведени от неговия бивш началник в европейската федерация УЕФА Мишел Платини, предаде БТА, цитирайки ДПА. Легендата на френския и световния футбол от 70-те и 80-те години на миналия век беше фаворит за наследник на Сеп Блатер като шеф на ФИФА през 2016 г., но беше спрян заради започнато етично разследване относно плащане, което е получил от Блатер през 2011-а.

Етичната комисия на ФИФА наказа Платини за осем години през 2015-а - санкция, която по-късно беше намалена на четири години от Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана. Платини и Блатер също бяха така обект на наказателно производство във връзка с това плащане, но и двамата бяха оправдани от Федералния криминален съд в Швейцария през 2022-ра, а след това и от Апелативния съд през 2025-а.

Сега Платини започна както наказателно, така и гражданско дело във френските съдилища по случая, като сред лицата, срещу които са насочени исковете и обвиненията, е и Джани Инфантино. Швейцарецът беше генерален секретар на УЕФА по времето, когато Платини беше неин президент (2007-2015 г.).

В жалбата, потвърдена от неговия адвокат Оливие Баратели, се твърди, че Инфантино и други лица са "работили за отстраняването на Платини от надпреварата за президентския пост на ФИФА". В жалбата пише още, че именно Инфантино е бил "на първо място" сред тези, които са се стремили да постигнат това.

Платини винаги е твърдял, че сумата от 2 млн. швейц. франка (около $2,5 млн.), която е получил от Блатер, е била забавено плащане за работата му като негов съветник в периода 1998-2002 г.