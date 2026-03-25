ФИФА наказа отново клуб от Първа лига

Поредната санкция за "Берое" идва месец и половина след хвалбата, че всички проблеми с бивши играчи са изчистени

Днес, 10:37
В понеделник собственикът на "Берое" Ернан Банато реши да сплоти колектива след победата с 1:0 над "Монтана" и лично приготви барбекю за отбора, но след това стана ясно за новото наказание от ФИФА.
Фейсбук/Берое
В понеделник собственикът на "Берое" Ернан Банато реши да сплоти колектива след победата с 1:0 над "Монтана" и лично приготви барбекю за отбора, но след това стана ясно за новото наказание от ФИФА.

ФИФА наложи нова забрана на "Берое" да осъществява входящи и изходящи трансфери. Тя е заради неизплатено задължение към бивш футболист и е влязла в сила на 20 март. Срокът на санкцията е три трансферни периода (до края на летния през 2027 г. включително), но може да бъде отменена при изплащане на въпросния дълг.

В последните месеци "Берое" получи няколко такива наказания и те бяха решавани от собственика на клуба Ернан Банато чрез разплащания в последния момент. Последният проблем бе приключен в началото на февруари, но се оказа, че "Берое" функционира нормално само около месец и половина преди следващото решение на ФИФА.

В момента старозагорският клуб е единственият в Първа лига, който е наказан от световната футболна асоциация със спиране на трансферите. Любопитното е, че един от трите аматьорски клуба, които имаха действащи наказания, е успял да изчисти дълговете си. Това е "Крумовград", който имаше три различни задължения.

Така остават два български клуба с наказания от ФИФА, освен "Берое" - четвъртодивизионният "Верея" (с три санкции) и "Ловеч" (една санкция), който обаче в началото на този месец прекрати участието си в Северозападна Трета лига и не е ясно дали изобщо ще започне следващия сезон в областна група Ловеч.

