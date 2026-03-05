Бившият "Литекс" окончателно изчезна от футбола ни

Ловеч от днес вече няма футболен отбор. Местният "Ловеч", който е приемник на "Литекс", е подал заявление до Зоналния съвет на БФС във Велико Търново, че прекратява участието си в Северозападната Трета лига, а заедно с това преустановява състезателна дейност и отборът за юноши-старша възраст. Молбата е удовлетворена от Спортно-техническата комисия на Зоналния съвет и оттук нататък съперниците на "Ловеч" ще печелят служебно мачовете си с 3:0.

До момента отборът се представяше прилично и имаше 6 победи и 5 равенства, но причината за решението е невъзможността на общината в Ловеч да осигури издръжката на клуба. Няма и желаещи външни инвеститори. Показателно е, че "Ловеч" има действащо наказание от ФИФА за осъществяване на трансфери в професионалния футбол, което е влязло в сила на 26 декември м.г. и към момента задължението, заради което е наложена санкцията, продължава да стои неизплатено. Ако все пак бъдат намерени някакви пари, през следващия сезон "Ловеч" има право да почне на четвъртото ниво на футбола ни - в Областна група "Ловеч", но в първия си сезон там няма да има право да участва в квалификации за влизане в Трета лига.

Този нерадостен момент за футбола в Ловеч бе до голяма степен очакван. Нещата тръгнаха надолу през 2016 г., когато Гриша Ганчев реши да премести седалището на ФК "Литекс" в София и да преименува клуба на "ЦСКА-София". На негово място в Ловеч се появи все пак клуб "Литекс", който бе всъщност преместеният там "Ботев" (Луковит). От този момент "Литекс" започна да функционира като сателит на "ЦСКА-София". През април 2024 г. обаче Гриша Ганчев и синът му Данаил напуснаха ръководството на столичния клуб, който по-късно бе преименуван на ЦСКА. Заедно с това оттегляне спряха и инвестициите в "Литекс", като акциите бяха прехвърлени на общината. Клубът прие името "Ловеч", но осигурените средства не бяха достатъчни и в резултат се стигна до изпадане от Втора лига в края на сезон 2024/25, а през настоящия - и до този тъжен завършек.

А времената, в които феновете на футбола изживяваха радостни моменти, не са толкова далеч във времето. "Литекс" бе четирикратен шампион на България (1998, 1990, 2010, 2011), двукратен вицешампион (2002, 2014), четирикратен носител на Купата на България (2001, 2004, 2008, 2009). На стадиона в Ловеч редовно се играеха и мачове от европейските клубни турнири, като "Литекс" два пъти достига до 1/16-финалите за Купата на УЕФА (2001, 2006). Сега това вече е в историята...