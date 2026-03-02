ФИФА обмисля червен картон за говорене с прикрита уста

ЕПА/БГНЕС Ако след реплики с прикрита уста като тази между Опенда ("Ювентус", вдясно) и Закария ("Монако") има оплакване за проява на расизъм, играчът трябва да бъде изгонен, смята президентът ФИФА.

Футболисти, които прикриват устните си, докато се обръщат към противников играч, трябва да бъдат гонени от мача. Това поиска президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Практиката за прикриване на устата с ръка или с фланелка, за да се предотврати разчитането на разменените реплики и между съотборници, и с противници, отново влезе във фокуса на вниманието след скандала с Винисиус Жуниор. Бразилското крило на "Реал" обяви, че аржентинецът от "Бенфика" Джанлука Престиани го е нарекъл "маймуна" по време на мача от Шампионската лига в Лисабон преди две седмици. Мачът бе прекратен за 8 минути, защото съдията задейства протокола за проява на расизъм на терена. Обвинението на Винисиус обаче не бе доказано на терена, защото Престиани бе закрил устата с фланелката си. Въпреки това на аржентинеца бе забранено да играе на реванша в Мадрид, докато не завърши официалното разследване.

Скандалът попадна и в програмата на съботното заседание на Международния борд на футболните асоциации (IFAB). Там Инфантино ясно заяви, че в момента е необходим по-твърд подход, за да бъдат наказвани онези, които си закриват устата, за да избегнат разкриване на думите им.

„Ако играч си закрие устата и каже нещо и това има расистки последици, тогава той очевидно трябва да бъде изгонен - заяви шефът на световния футбол пред Sky News. - Трябва да съществува презумпция, че значи е изрекъл нещо, което не е трябвало да изрича. Иначе нямаше да му се налага да си закрива устата. Просто не разбирам – ако нямаш какво да криеш, не си прикриваш устата, когато говориш. Това е, толкова е просто! И това са действия, които можем да предприемем и трябва да предприемем, за да бъдем сериозни в борбата си срещу расизма.“

За да бъде въведено желанието на Инфантино си има процедура. Предложената мярка може да се приложи още за световното първенство това лято, ако бъде гласувана на Конгреса на ФИФА във Ванкувър следващия месец. Това обаче би било само мярка за Мондиала, а за да влезе в правилника на футболната игра, тогава трябва да има одобрение от Борда на IFAB, който единствен може да променя правилата.

Същевременно Инфантино обяви, че иска да насърчи виновните в расистки изяви да поемат вина и така да избягват по-тежки наказания.

„Може би трябва да помислим не само за санкциите, но и за някаква промяна на нашата култура - да разрешим на играчите или на всеки, който направи нещо подобно, да се извини - поясни той. - В момент на гняв може да направиш неща, които не искаш, и след това да се извиниш. А тогава санкцията трябва да е различна, по-малка, и може би трябва да помислим и за нещо подобно.“