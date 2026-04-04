ЦСКА е с единия крак в Топ 4

"Червените" вкараха три гола в Стара Загора и бяха пожалени за дузпа

04 Апр. 2026
Колумбийският нападател на ЦСКА Алехандро Пиедраита опитва зрелищен ножичен удар към вратата на "Берое".
Колумбийският нападател на ЦСКА Алехандро Пиедраита опитва зрелищен ножичен удар към вратата на "Берое".

ЦСКА победи "Берое" с 3:0 като гост в Стара Загора и на практика си осигури място в първата четворка на футболното първенство. Въпреки убедителния резултат мачът от 28-ия кръг на редовния сезон в Първа лига съвсем не беше лесен за "червените" от София, които бяха покрити както от чудесния си вратар, така и от съдийски толеранс.

Адриан Лапеня откри резултата още в 4-тата мин. с първия си гол за столичани. В края на първата част испанският централен защитник спря топката с ръка в собственото си наказателно поле, но реферът Тодор Киров подмина ситуацията, а и не беше сезиран от ВАР арбитъра Георги Кабаков.

Междувременно домакините бяха осъществили редица атаки, при които единствено фантастичните намеси на беларуския страж Фьодор Лапоухов спасиха гостите от изравнително попадение. Интригата угасна чак в последните десетина минути, когато първо Мохамед Брахими удвои в 81-вата, а Йоанис Питас оформи крайния резултат от дузпа отвъд 90-ата.

Любопитното е, че и двата отбора не включиха нито един българин в титулярните си единайсеторки. Първият наш футболист се появи в игра чак в 87-ата мин. - Мирослав Георгиев влезе за "Берое". В последната минута от редовното време на терена стъпиха също Теодор Иванов и Илиан Илиев-младши за ЦСКА.

С успеха "армейците" събраха 52 т. и се укрепиха на 4-то място в класирането. Единственият отбор, който теоретично може да измести тима от Борисовата градина от първата група за плейофите, е "Черно море", който при оставащи 3 мача до края изостава на 9 т. Тоест, варненци трябва да спечелят всичките си срещи, а софиянци да загубят и двата си оставащи двубоя, за да изпаднат от четворката.

Съперниците на ЦСКА в последните два кръга са "Монтана" и "Левски", а "Черно море" има да играе още срещу "Славия", "Лудогорец" и "ЦСКА 1948".

Берое - ЦСКА 0:3 /репортаж/
