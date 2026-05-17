След 3 г. пауза отново българин ще играе в Бундеслигата

Български футболист отново ще играе в германската Бундеслига - едно от петте най-силни първенства в Европа. Това е националът Лукас Петков, който днес се класира за елитната дивизия с отбора си "Елверсберг". Това стана след домакинска победа с 3:0 над "Пройсен" (Мюнстер) в XXXIV кръг на Втора Бундеслига, който бе и последен за сезона.

След този успех "елфите" завършиха на второ място с 62 точки и по-добра голова разлика от "Падерборн", който ще играе плейоф с "Волфсбурт" за място в горната група. Шампион на втората дивизия стана "Шалке 04" със 70 т., който се завръща в Бундеслигата след 3-годишно прекъсване.

Също 3 години в Бундеслигата не бе играл български футболист. За последно това бе Илия Груев с "Вердер", преди да бъде продаден в "Лийдс" през лятото на 2023 г. В интерес на истината през тази пролет един от клубовете в Бундеслигата имаше българин в състава си - роденият в Канада, но притежаващ наш паспорт вратар Емил Газдов, който бе преотстъпен там от "Монреал" за срока от януари до юни т.г. Той обаче не записа нито един официален мач.

А Лукас Петков има всички шансове да е титуляр за "Елверсберг". През този сезон той демонстрира отлична форма и има голям принос за успеха на "елфите". Атакуващият халф игра във всичките 34 шампионатни мача, като записа 13 гола и 7 асистенции.