Братя Николови се събират в един отбор в Италия

Симеон и Александър Николови ще се съберат в италианския волейболен вицешампион "Кучине Лубе" (Чивитанова) през следващия сезон. Това съобщи пред БНТ баща им Владимир Николов, бивш капитан на националния тим, а сега депутат от ПБ.

22-годишният Александър, който стана реализатор №1 на световното първенство миналата година, изкара вече три сезона в "Кучине Лубе", като и в трите тимът остава със сребърните медали след загуба във финалната серия. В момента Николов е с екипа на иранския "Фулад" (Сирджа) и е на полуфинал с него в Шампионската лига на Азия в Индонезия.

19-годишният Симеон пък миналата година подписа първия си професионален договор с руския "Локомотив" (Новосибирск), където треньор е Пламен Константинов. Там разпределителят в момента играе за Купата на Русия, където в събота тимът му среща на полуфинал шампиона "Динамо" (Москва).

За Симеон Николов се отвори място в италианския вицешампион, тъй като титулярният разпределител на "Кучине Лубе" - Матия Бонинфанте, напусна отбора миналата седмица.

Братя Николови ще се присъединят към лагера на националния тим, след като този уикенд приключат ангажиментите им в Русия и Индонезия.

Все още не е ясно дали двамата ще участват в първия приятелски турнир на световните вицешампиони, който е само няколко дни по-късно. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще участво на Silesia Cup 2026 (20-23 май) в Полша, като мачовете ще са в Сосновец и Катовице. На 20 май българите ще играят с Украйна от 21:00 ч. наше време, на 22-ри - срещу Сърбия (18:00 ч.), а на 23-и - срещу Полша (21:00 ч.), като всички срещи ще се предават по MAX Sport 3.