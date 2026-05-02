И волейболният шампион отново е "син"

"Левски София" затвори финала на Суперлигата с драматична победа в Бургас

02 Май 2026Обновена
SPORTAL.BG

В деня, в който футболният "Левски" спечели шампионската титла за първи път от 17 години, волейболният "син" клуб също триумфира в мъжкото първенство на България. Създаденият през 2016 г. "Левски София" ликува за трети пореден сезон в Суперлигата, затваряйки финала срещу "Нефтохимик" с 3-1 победи.

В мач №4 столичани се наложиха драматично с 3:2 (17, -25, -16, 19, 7) като гости в Бургас. Повечето от над 1000 зрители в пълната зала "Младост", сред които и кметът на черноморския град Димитър Николов, останаха разочаровани от допуснатия от домакините обрат след аванса от 2:1 гейма.

Имаше обаче и агитка от петдесетина фенове на тима от София, които отпразнуваха шумно общо 18-ото шампионско отличие на "сините" при мъжете. Преди появата на клуба на Владимир Николов на картата в българския волейбол за последно "Левски Сиконко" беше печелил първенството през 2009 г.

След като стъпка по стъпка извървя пътя си до върха, най-новият левскарски отбор демонстрира недвусмислено надмощието си над останалите. В три поредни години тимът на треньора Николай Желязков победи във финала на първенството другите три най-добри тима в България през последните десетилетия - ЦСКА през 2024-та, "Локомотив Авиа" (доскоро носил името "Марек Юнион-Ивкони") през 2025-а и "Нефтохимик" през 2026-а.

Най-резултатен за шампионската победа тази вечер стана Тодор Скримов с 20 т. (3 аса), а другият посрещач Гордан Люцканов добави 19 т. (1 ас, 4 блока). С двуцифрен актив допринесоха също диагоналът Юлиан Вайзиг с 15 т. и центърът и капитан Светослав Гоцев с 11 т. За бургазлии Рикардо Жуниор се отличи с 19 т. (4 блока), а с 15 т. завърши Стоян Димитров (1 блок).

За най-полезен играч във финалната серия беше избран разпределителят на "Левски София" Стоил Палев. Скримов пък беше обявен за MVP на сезона.

С общо 18 титли в историята "синият" клуб заема второ място във вечната ранглиста на мъжкия ни волейбол. Рекордьор е ЦСКА с 30, а в Топ 3 е и "Славия" с 8. По-назад са "Миньор" (Перник) със 7 и "Нефтохимик" с 6.

