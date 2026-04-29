Над 11 000 участници се очакват на Софийския маратон

Интересът към тазгодишното издание на Софийския маратон е много голям и то се очертава да бъде най-масовото до момента. Това съобщиха организаторите, които очакват над 11 000 участници от България и чужбина. Събитието ще се проведе в рамките на два дни - 10 и 11 октомври, тъй като се предвиждат стартове в различни дисциплини. За всяка от тях се предвиждат различни квоти:

- Маратон (42.195 км) - 1500 участници, 11 октомври

- Полумаратон (21.1 км) - 3000 участници, 11 октомври

- Бягане на 10.550 км - 4000 участници, 10 октомври

- Масов старт (5 км) - 2000 участници, 10 октомври

- Щафета (2x21 км) - 300 двойки (общо 600 човека), 11 октомври

За първи път тази година участниците в Софийския маратон могат да следят в реално време оставащите свободни места за всяка дистанция. Информацията е достъпна директно на страницата за регистрация в сайта на събитието и се обновява динамично. Целта е да бъдат улеснени всички желаещи да се включат с ясна информация за наличните квоти и възможност да планират участието си навреме. При изчерпване на определена дистанция регистрацията за нея ще бъде автоматично преустановена. Утре (30 април) пък приключва ранното записване при преференциални условия. От 1 май регистрационните такси преминават в следващ ценови етап.

"Интересът тази година закономерно е още по-голям и очакваме истински празник на спорта в центъра на София. Призоваваме всички желаещи да не отлагат регистрацията си за последния момент и да се възползват от ранните условия до края на април", обявиха организаторите.

МАСОВО БЯГАНЕ В СОФИЯ СЕДМИЦА ПО-РАНО

Една седмица преди Софийския маратон в столицата ще се състои друго атрактивно лекоатлетическо състезание. На 4 октомври ще е стартът на Sofia 1K Run, анонсирано и като "Най-бързите 1000 м в града". Състезанието ще се проведе из централната част на София със старт-финал улица "Ген. Гурко". Ще бъде даден шанс на всички да участват - начинаещи, любители на бягането, професионални бегачи и деца. Атлетите ще бъдат разделени на мъже и жени в отделни серии за 30 души. Надпреварата ще е във формат "финал по време", т.е. крайното класиране ще бъде определено спрямо резултатите на всички атлети от всички серии. Всеки от финиширалите ще получи медал като знак за уважение към положените усилия. Първите трима при мъжете и жените пък ще получат и парични награди. Преди основата надпревара ще се проведе и състезание за деца под 12 години, които ще бъдат разделени в четири възрастови групи. Записването вече започна и се извършва на сайта на състезанието.