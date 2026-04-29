Над 11 000 участници се очакват на Софийския маратон

Ранната регистрация на по-ниски цени за събитието приключва утре

Днес, 12:16
Тазгодишното издание на Софийския маратон се очертава да бъде най-масовото до момента.
Илияна Кирилова
Тазгодишното издание на Софийския маратон се очертава да бъде най-масовото до момента.

Интересът към тазгодишното издание на Софийския маратон е много голям и то се очертава да бъде най-масовото до момента. Това съобщиха организаторите, които очакват над 11 000 участници от България и чужбина. Събитието ще се проведе в рамките на два дни - 10 и 11 октомври, тъй като се предвиждат стартове в различни дисциплини. За всяка от тях се предвиждат различни квоти:

-  Маратон (42.195 км) - 1500 участници, 11 октомври
-  Полумаратон (21.1 км) - 3000 участници, 11 октомври
-  Бягане на 10.550 км - 4000 участници, 10 октомври
-  Масов старт (5 км) - 2000 участници, 10 октомври
- Щафета (2x21 км) - 300 двойки (общо 600 човека), 11 октомври

 

За първи път тази година участниците в Софийския маратон могат да следят в реално време оставащите свободни места за всяка дистанция. Информацията е достъпна директно на страницата за регистрация в сайта на събитието и се обновява динамично. Целта е да бъдат улеснени всички желаещи да се включат с ясна информация за наличните квоти и възможност да планират участието си навреме. При изчерпване на определена дистанция регистрацията за нея ще бъде автоматично преустановена. Утре (30 април) пък приключва ранното записване при преференциални условия. От 1 май регистрационните такси преминават в следващ ценови етап.

"Интересът тази година закономерно е още по-голям и очакваме истински празник на спорта в центъра на София. Призоваваме всички желаещи да не отлагат регистрацията си за последния момент и да се възползват от ранните условия до края на април", обявиха организаторите.

 

МАСОВО БЯГАНЕ В СОФИЯ СЕДМИЦА ПО-РАНО

Една седмица преди Софийския маратон в столицата ще се състои друго атрактивно лекоатлетическо състезание. На 4 октомври ще е стартът на Sofia 1K Run, анонсирано и като "Най-бързите 1000 м в града". Състезанието ще се проведе из централната част на София със старт-финал улица "Ген. Гурко". Ще бъде даден шанс на всички да участват - начинаещи, любители на бягането, професионални бегачи и деца. Атлетите ще бъдат разделени на мъже и жени в отделни серии за 30 души. Надпреварата ще е във формат "финал по време", т.е. крайното класиране ще бъде определено спрямо резултатите на всички атлети от всички серии. Всеки от финиширалите ще получи медал като знак за уважение към положените усилия. Първите трима при мъжете и жените пък ще получат и парични награди. Преди основата надпревара ще се проведе и състезание за деца под 12 години, които ще бъдат разделени в четири възрастови групи. Записването вече започна и се извършва на сайта на състезанието.

Още новини по темата

Софийският маратон ще въведе нова дисциплина
19 Март 2026

Софийският маратон ще стартира на 11 октомври с голяма промяна
29 Яну. 2026

Софийският маратон завърши с конфузна ситуация
12 Окт. 2025

Центърът на София ще е затворен днес и утре заради маратон и мач
11 Окт. 2025

8000 бегачи ще стартират в Софийския маратон
30 Септ. 2025

Маратонът на София отново получи "бронзовия" си статут
21 Авг. 2025

Регистрацията за Софийския маратон започна
13 Апр. 2025

Кения записа четворна победа в Софийския маратон
13 Окт. 2024

Маратонът блокира София за уикенда по оста изток-запад
11 Окт. 2024

Софийският маратон ще е с рекорден брой участници
30 Септ. 2024

Софийският маратон ще е с нов маршрут
17 Септ. 2024

Мароканец и кенийка спечелиха Софийския маратон
09 Окт. 2022

Победителите в Софийския маратон са уличени с допинг
18 Ноем. 2020

Фотофиниш определи победителя в маратона на София
11 Окт. 2020

