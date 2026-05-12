В София ще има масово бягане като в Ню Йорк

Sofia 1K Run ще събере деца, любители и професионалисти за състезание в центъра на столицата

Директорът на Sofia 1K Run Даниел Дуков разяснява маршрута
Директорът на Sofia 1K Run Даниел Дуков разяснява маршрута

София ще има свое състезание на 1 км по подобие на едно от най-популярните масови бягания в Ню Йорк - One-Mile Run.  Sofia 1K Run е организирано от атлетически клуб "Дарко тийм" в партньорство със столична община. Датата е избрана неслучайно - 4 октомври е точно седмица преди Софийския маратон, за който се очакват около 11 000 участници.

"Стартът ще е на ул."Гурко", после ще се бяга наляво по по бул."Евлоги и Христо Георгиеви", на Орлов мост ще се направи обратен завой и по обратния маршрут ще се стига до финала, който също е на "Гурко" - разясни директорът на Sofia 1K Run Даниел Дуков. - Трасето е точно 1 км, очакваме официален измервач от WorldAthletics, който ще го сертифицира. Всеки може да изпробва своите възможности".

Според организаторите 1 км е атрактивна дистанция, като същевременно е достъпна за всички, защото начинаещите биха се уплашили от, например, 5 км, каквито бягания вече се провеждат на много места. Стартът на "Най-бързите 1000 метра в града" няма да е масов, както на маратоните. Участниците ще бъдат разделени на серии от по 30-40 души, в зависимост от заявките, защото при записване хората ще посочват и ориентировъчно постижение, което биха направили на дистанцията. 

Организаторите от "Дарко тийм" са предвидили пробягване и от хора със специални потребности, което ще бъде с благотворителна мисия. Ще има отделни състезания за деца до 12 г., разделени на четири възрастови групи, както и за любители и за професионалисти. Финалът ще е по време, т.е. постижението на всеки участник ще се измерва със специални чипове и професионална електронна уредба, а класирането ще се направи според времето, за което е пробягана дистанцията.

С №1 при жените ще стартира националната рекордьорка на 1000 м Цветелина Кирилова, чието време от 2:40.15 мин. от февруари 2003 г. така и не е подобрено. А при мъжете първият стартов номер е за звездата в мотоциклетизма Мартин Чой.

Останалите стартови номера вече се разпределят, защото записванията са активни на сайта на състезанието. Крайният срок е 27 септември, след което записвания ще има само при наличие на свободни места.

