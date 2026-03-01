Медия без
Грък надмина Бубка и Лавийени в историята на овчарския скок

Каралис преодоля 6,17 м и атакува световния рекорд на Дуплантис

Днес, 09:22
Емануил Каралис вече гледа към абсолютния връх в овчарския скок.
Емануил Каралис вече гледа към абсолютния връх в овчарския скок.

Европейският шампион в овчарския скок в зала Емануил Каралис преодоля 6,17 м и записа името си под №2 във вечната ранглиста на дисциплината. Гъркът постигна невероятния резултат по време на националното първенство по лека атлетика на южната ни съседка, проведено в събота (28 февруари) в атинското предградие Пеания.

След като вече си беше осигурил най-доброто постижение в света за сезона с успешен първи опит на 6,07 м, Маноло реши да вдигне летвата на зашеметяващите 6,17 - височина, покорявана досега единствено от световния рекордьор Арманд Дуплантис.

26-годишният Каралис преодоля тази летва от втория си опит и по този начин задмина двама бивши световни рекордьори и олимпийски шампиони - Сергей Бубка и Рено Лавийени. Върховият резултат в кариерата на украинската легенда е 6,15 м от 21 февруари 1993 г., а този на французина - 6,16 м от 15 февруари 2014 г. Предишният най-добър скок на гърка пък беше 6,08 м от 2 август 2025 г.

Сега пред него остава единствено съвременната суперзвезда на овчарския скок Дуплантис, който освен върховото постижение от 6,30 м е преодолявал по веднъж и всяка височина от 6,17 нагоре, чупейки световния рекорд общо 14 пъти с по 1 см. Късно снощи Каралис постави летвата на 6,31 м, но направи два неуспешни опита.

Първата директна среща между Мондо и Маноло за 2026 г. ще се състои на домашния за шведа турнир "Мондо Класик" в Упсала на 12 март. Това ще е и генералната репетиция за двамата преди световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша) от 20 до 22 март, където Дуплантис ще преследва четвъртата си поредна титла под покрив.

