Божидар Саръбоюков скочи до №1 в света

Божидар Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина и оглави световната ранглиста за сезона, след като спечели турнира в Белград с резултат от 8.45 м. А на същата надпревара спринтьорът Христо Илиев подобри задържалия се 54 години рекорд на страната на 60 метра.

21-годишният талант от Хармални победи в сръбската столица двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу, който остана на второ място с 8.27 м. Трети сред всички десетима участници се класира Кери Маклауд (Ям) с 8.22 м.

Само преди три дни, на турнира в Метц (Фр) Саръбоюков прескочи 8.39 метра и подобри 31-годишния абсолютен рекорд (на открито и закрито) на България, който принадлежеше на Ивайло Младенов. Тогава той и световният първенец Матия Фурлани (Ит) оглавиха световната ранглиста с по 8.39 м, но сега българинът вече е еднолично №1 в света.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов, който миналата пролет стана европйски шампин в зала на първенството в Апелдорн (Нид), за пети път в пет състезания през тази година премина над границата от 8.15 метра.

21-годишният Христо Илиев пък направи невероятно бягане в сериите на 60 метра, като финишира за 6.54 сек. Това е с 4 стотни по-бързо от досегашния национален рекорд в зала на легендарния Петър Петров - 6.58, поставен в София на 25 февруари 1978 г.

Във финалното бягане Илиев финишира на 4-о място с 6.66, а победител стана Доминик Иловски (Унг) с 6.52

Други победители от турнира в Белград:

Скок на дължина (жени) : Милица Гардашевич (Сър) - 6.61 м;

Троен скок (жени) : Ивана Шпанович (Сър) - 14.27 м;

400 м (мъже) : Жан Пол Бредо (Гер) - 46.63 сек.;

60 м с преп. (мъже) : Якуб Шимански (Пол) - 7.43 сек.;

60 м (жени) : Зейнаб Доссо (Ит) - 7.02 сек.;