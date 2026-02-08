Медия без
Саръбоюков подобри 31-годишния национален рекорд

Атлет №1 на България записа резултат №1 в света за сезона в скока на дължина - 8.39 м

08 Февр. 2026
Божидар Саръбоюков вече е национален рекордьор в скока на дължина
тв скрийншот
Божидар Саръбоюков вече е национален рекордьор в скока на дължина

Само 4 състезания тази година бяха необходими на Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков, за да подобри един от най-старите национални рекорди.

Европейският шампион в скока на дължина на закрито от миналата пролет постигна 8.39 метра на турнира в Метц (Фр) и вече е българинът, прелетял най-далеч в единичния скок. Досегашният абсолютен рекорд бе 8.33 м на Ивайло Младенов от световното първенство в Севиля - на 3 юни 1995 г. Младенов държеше и най-доброто постижение на закрито - 8.30, направено година по-рано - на 2 февруари 1994 г. в Атина.

Рекордът на 21-годишния Саръбоюков е и №1 в света за сезона, но ще бъде записан срещу неговото и срещу името на световния шампион Матия Фурлани. Италианецът също скочи 8.39 м в Метц и спечели състезанието, тъй като вторият му най-добър опит бе 8.38 срещу 8.37 на българина. 

Божидар участва този сезон в 4 състезания в зала, като неизменно преминаваше над 8.15 м. Той стартира с 8.26 в Пловдив в средата на януари, седмица по-късно постигна 8.15 в Париж, а на 3 февруари преодоля 8.21 в Острава (Чех).

На турнира в Метц тази вечер след Фурлани и Саръбоюков на трета позиция завърши ямаецът Кери Маклауд със 7.90 м.

