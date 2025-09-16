България остана с един финалист на световното по лека атлетика

БОК Габриела Петрова не успя да се класира на финала, както го направи на Евро 2025 на закрито в Нидерландия през март

България ще има само един финалист на световното първенство по лека атлетика в Токио. Това стана окончателно ясно, след като последният от скромната ни група от четирима участници - Габриела Петрова, не можа да премине квалификациите.

33-годишната европейска вицешампионка на закрито от Прага 2015 остана много далеч от личното си постижение този сезон - 14.41 м, преодоляни но 15 юли в Бреша (Ит). Петрова постигна едва 13.86 м в най-добрия от трите си опита, което ѝ отреди 14-о място сред всички 35 участнички.

Квалификационният норматив беше 14.35 м и бе постигнат от четири скачачки, като най-далеч в пясъчника се приземи световната шампионка на закрито Леянис Перес Ернандес (Куба) - 14.66 м. А Топ 12, който отива на финала в четвъртък се затвори от туркинята Тугба Данъшмаз с 14.00 м.

Така единственият български финалист в Токио ще е Божидар Саръбоюков, който утре ще участва в основното състезание по скок на дължина. Преди това Тихомир Иванов (скок на височина) и Плавена Миткова (скок на дължина), също като Габриела Петрова, не можаха да минат квалификациите.

Призьорите от 4-ия ден на световното:

1500 м (жени): 1. Фейт Кипйегон (Кен) - 3:52.15 мин., 2. Доркус Евои (Кен) - 3:54.92, 3. Джесика Хъл (Авл) - 3:5.16;

110 м с преп.: 1. Кордел Тинч (САЩ) - 12.99 сек., 2. Орландо Бенет (Ям) - 13.08, 3. Тайлър Мейсън (Ям) - 13.12;

хвърляне на чук (мъже): 1. Итън Кацбърг (Кан) - 84.70 м (рекорд на световните първенства), 2. Мерлин Хумел (Гер) - 82.77, 3. Бенце Халаш (Унг) - 82.69;

скок на височина (мъже): 1. Хамиш Кър (НЗел) - 2.36 м, 2. Сангхьок Уу (Кор) - 2.34, 3. Ян Щефела (Чех) - 2.31