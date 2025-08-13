Медия без
Допинг нарушение провали трикратен световен шампион в спринта

Продължава главоломното пропадане на скандалния Фред Кърли

Днес, 08:12
Фред Кърли
ЕПА/БГНЕС
Фред Кърли

Бронзовият олимпийски медалист и бивш световен шампион в спринта на 100 м Фред Кърли е временно отстранен от състезания, съобщи Звеното за почтеност в леката атлетика (AIU).

Американският атлет е обвинен в „неспазване на антидопинговите разпоредби относно местонахождението му“. Елитните спортисти са длъжни да обявяват своето местонахождение, за да може по всяко време да бъдат откривани за внезапни проверки. Трикратно нарушаване на това правило в рамките на една календарна година води до спиране на състезателни права и наказание.

Санкцията бележи пореден етап на пропадане в кариерата на 30-годишния спринтьор през 2025 г. През януари той бе повален с електрошок от полицията и задържан в ареста заради агресивно поведение спрямо униформени. А през май бе арестуван, задето удари с юмрук в лицето бившата си приятелка и също спринтьорка Алайша Джонсън. И по двете обвинения в момента срещу него текат съдебни процедури.

Преди две седмици Кърли реши да не участва в Юджийн на националните квалификационни състезания за световното първенство в Токио през септември. Спринтьорът, който започна кариерата си като бегач на 400 м, тогава не посочи конкретни причини за оттеглянето си. 

В спортната си кариера Кърли е бронзов медалист на 100 метра на олимпийските игри в Париж 2024 и сребърен от Токио 2020. Той има също три световни титли - в Юджийн 2022 и две с американските щафети на 4х100 м. Спечелил е още два сребърни и един бронзов медал от световни първенства и два пъти е печелил крайното класиране в Диамантената лига - на 400 м през 2018 г. и на 100 м през 2021 г.

