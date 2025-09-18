Световен шампион в спринта влиза в Игрите за допингирани

ЕПА/БГНЕС Фред Кърли трябва да свали поне 19 стотни от най-бързото си бягане, за да подобри рекорда на Юсейн Болт.

Трикратният световен шампион в спринта Фред Кърли стана първият лекоатлет и въобще първият американец, подписал договор за участие в т. нар. Игри за допингирани (Enhanced Games). В тях спортистите имат право да участват след употреба на забранени в спорта препарати.

В момента прочулият се със скандалните си прояви и вече два пъти арестуван през тази година от американската полиция Кърли е с временно спрени състезателни права заради допинг нарушение. Затова и няма право да участва на световното първенство по лека атлетика в Токио. 30-годишният спринтьор е заплашен с 2-годишна забрана и вече обяви, че ако му бъде наложена, ще обжалва в съда.

Сега обаче публикува в социалната мрежа "Екс" потвърждение на участието си в Enhanced Games: "Очаквам с нетърпение тази нова глава и участието си. Световният рекорд винаги е бил крайната цел на кариерата ми. Сега ми се дава възможност да посветя цялата си енергия на това да разширя границите си и да стана най-бързият човек, живял някога.“

Кърли е бронзов медалист на 100 метра от олимпийските игри в Париж 2024 и сребърен от Токио 2020. Той има и три световни титли на късия спринт - в Юджийн 2022 и две с американските щафети на 4х100 м.

Първите Игри за допингирани ще се проведат в Лас Вегас (САЩ) от 21 до 24 май 2026 г. Организаторите предвиждат състезания по плуване, лека атлетика и вдигане на тежести.

Ако Фред Кърли пробяга 100 метра по-бързо от рекорда на Юсейн Болт от 9.58 сек., ще получи $1 млн. от наградния фонд. Най-доброто му постижение в късия спринт е 9.76 сек. - от световното в Юджийн.

Българската следа

Създаването на Enhanced Games бе анонсирано от австралийския предприемач Арон Д`Соуза още през 2023 г. Тогава той обяви, че спортистите трябва да са свободни да правят каквото искат със собствените си тела и не бива да бъдат подлагани на антидопингов контрол. Според него МОК е корумпиран и не осигурява достатъчно добро заплащане на състезателите, затова бе обявена $1 млн. награда за всеки нов "световен рекорд" извън програмата за тестване.

За рекламни лица на пробното състезание преди игрите догодина бяха използвани четирима плувци, двама от които българи - отказалият се от националния отбор именно заради Enhanced Games национален рекордьор в три дисциплини Йосиф Миладинов и представящият Гърция Кристиан Голомеев. Другите двама бяха украинецът Андрий Говоров и австралиецът Джеймс Магнусен.

През май четиримата участваха в "пилотното" издание, а Голомеев стана и първият, получил премията от $1 млн. за световен рекорд, след като плува по-бързо на 50 м св. стил от постижението на бразилеца Сезар Сиело - 20,91 сек. от 2009 г. Голомеев финишира за 20.89 сек., като преди това най-бързо бе преодолявал една дължина на басейна за 21.44 сек. (през 2018 г.).