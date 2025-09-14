Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тихомир Иванов също отпадна от световното първенство само с един успешен скок

Половината български лекоатлети в Токио вече приключиха без да достигнат финал

Днес, 15:06
Тихомир Иванов направи само един успешен опит на световното първенство в Токио - на 216 см.
ЕПА/БГНЕС
Тихомир Иванов направи само един успешен опит на световното първенство в Токио - на 216 см.

И вторият български представител приключи набързо участието си на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Във втория ден от шампионата Тихомир Иванов отпадна в квалификациите в скока на височина. Той скочи от първи път 216 см, но това се оказа и единственият му успешен опит, след като не успя да преодолее 221 см. Голямата изненада в пресявките за финала е отпадането на олимпийския шампион от Токио Джанмарко Тамбери. Италианецът, подобно на Иванов, отпадна от състезанието само с 216 см и последвали три неуспешни опита на 221 см. За сведение - последният от 13-те състезатели, които успяха да се класира за финала, Ромен Бекфорд (Ям), скочи 225 см.

Подобно на Тихомир Иванов, вчера Пламена Миткова също отпадна само с един успешен опит - в квалификациите в скока на дължина при жените. Така половината ни участници вече приключиха участието си в Япония, без да са достигнали до финал.

Утре Божидар Саръбоюков ще започне от 13:40 ч. наше време участието си в квалификацииите в скока на дължина при мъжете, а във вторник по същото време Габриела Петрова ще опита да се класира за финал в тройния скок при жените.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лека атлетика, Тихомир Иванов

Още новини по темата

Пламена Миткова приключи световното първенство само с един успешен опит
13 Септ. 2025

48 клуба искат ново Общо събрание в атлетиката
02 Септ. 2025

Ноа Лайлс стана първият спринтьор с 6 Диамантени трофея
29 Авг. 2025

Опозицията събра подписи за ново изборно събрание на атлетиката
26 Авг. 2025

Допинг нарушение провали трикратен световен шампион в спринта
13 Авг. 2025

Шампиони призоваха прокуратурата да поеме скандалите в атлетиката
04 Авг. 2025

Д. Карамаринов свали със скандално събрание шефа на българската атлетика
01 Авг. 2025

Всички атлетки по света бяха задължени да минат тест за трансджендъри
31 Юли 2025

България завърши с два медала на Евро 2025 за младежи
20 Юли 2025

Дисквалифицираха вицешампиона Саръбоюков от единия европейски финал
19 Юли 2025

Габриела Петрова спечели турнир в Полша
06 Юли 2025

Кенийки поставиха невероятни световни рекорди в бяганията
06 Юли 2025

Българската атлетика катастрофира и заора в дъното
29 Юни 2025

Тихомир Иванов се класира 4-ти на "Златен шпайк"
24 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар