Тихомир Иванов също отпадна от световното първенство само с един успешен скок

И вторият български представител приключи набързо участието си на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Във втория ден от шампионата Тихомир Иванов отпадна в квалификациите в скока на височина. Той скочи от първи път 216 см, но това се оказа и единственият му успешен опит, след като не успя да преодолее 221 см. Голямата изненада в пресявките за финала е отпадането на олимпийския шампион от Токио Джанмарко Тамбери. Италианецът, подобно на Иванов, отпадна от състезанието само с 216 см и последвали три неуспешни опита на 221 см. За сведение - последният от 13-те състезатели, които успяха да се класира за финала, Ромен Бекфорд (Ям), скочи 225 см.

Подобно на Тихомир Иванов, вчера Пламена Миткова също отпадна само с един успешен опит - в квалификациите в скока на дължина при жените. Така половината ни участници вече приключиха участието си в Япония, без да са достигнали до финал.

Утре Божидар Саръбоюков ще започне от 13:40 ч. наше време участието си в квалификацииите в скока на дължина при мъжете, а във вторник по същото време Габриела Петрова ще опита да се класира за финал в тройния скок при жените.