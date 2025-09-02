48 клуба искат ново Общо събрание в атлетиката

БФЛА Избраният, но невписан от българския съд като президент на БФЛА Георги Павлов вече фигурира като такъв на официалния сайт на World Athletics.

Представители на 48 клуба са сложили подписите си под искането за свикване на ново, извънредно Общо събрание на българската федерация по лека атлетика (БФЛА). Това е с шест повече от задължителния минимум от 1/3 от членуващите в организацията 126 клуба, за да има основание за такова искане.

Съобщението беше разпространено днес от лекоатлетически клуб "Левски 2016" (София). Впоследствие то беше потвърдено от клубовете "Свети Георги" (София), "Дунав" (Русе), "Радуканови" (Видин), "Берое" (Стара Загора).

Редовното отчетно-изборно общо събрание на БФЛА се проведе на 1 август. При скандални обстоятелства на него беше утвърден нов Управителен съвет, който определи Георги Павлов за нов председател. Впоследствие обаче от опозицията внесоха жалби, на базата на които Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство, заради което по закон продължава да действа старото. Именно то ще има заседание на 4 септември, след което трябва да стане ясно на коя дата ще има ново общо събрание.

Все още действащият председател на БФЛА Иван Колев съобщи през миналата седмица, че в централата е внесено искане за свикване на извънредно събрание, подписано от 1/3 от членовете на федерацията. Желанието на клубовете е то да се проведе на 8 ноември 2025 г. от 14:30 ч. в София на бул. "Никола Вапцаров" №47 в театрална зала "Свети Георги".

Предложеният дневен ред включва избор на председател, протоколист и преброители на събранието, избор на изборна комисия и преброители на бюлетините; освобождаване на членовете на УС; избор на нови членове на УС за 5-годишен мандат чрез тайно поименно гласуване с интегрална бюлетина.

"Искрено се надявам този път да съумеем да проведем справедливо и честно общо събрание, уважавайки и зачитайки всички права на клубовете по лека атлетика! При такова положение заявявам, че ще бъда първият, който ще поздрави и пожелае успех на новоизбраните членове!", написа Колев във "Фейсбук".

НА СВЕТОВНО НИВО

По-рано днес пък от новоизбраната, но невписана от българския съд управа на БФЛА се похвалиха, че Георги Павлов е официално признат за председател на организацията от Световната атлетика (World Athletics, WA).

"Името на Павлов вече е вписано като председател на БФЛА в официалния сайт на WA, което потвърждава институционалното признание и легитимност на ръководството на федерацията в глобалното спортно семейство", гласеше съобщението. Проверка на сайта WorldAthletics.org показва, че освен Георги Павлов като президент в профила на България са посочени Велина Цекова като генерален секретар и Мая Карамаринова-Пешлеевска като отговорник по международните връзки.

"Това признаване от страна на World Athletics гарантира активното участие на федерацията в международните спортни процеси и инициативи под егидата на Световната атлетика - заяви днес Георги Павлов. - Сега ще имаме възможност да реализираме последователни политики и програми за развитие на леката атлетика в България, като същевременно се гарантира, че няма да съществуват пречки пред реализацията на нашите атлети на международно ниво."