Атлетиката не хареса Ивет Лалова за член на УС на федерацията

Европейската шампионка от Хелзинки 2012 и участничка на 5 олимпийски игри Ивет Лалова не бе избрана в УС на федерацията по лека атлетика (БФЛА) на извънредното общо събрание.

41-годишната именита спринтьорка бе номинирана за управата от лагера на опозицията, воден от бившия вицепрезидент Асен Христов. При вота обаче присъстващите 122-ма представители на атлетически клубове не се обединиха около нейната кандидатура. След гласуването Лалова веднага напусна залата. Това накара олимпийската шампионка в тройния скок Тереза Маринова да оттегли кандидатурата си. Това стори и бившият президент Иван Колев, както и още няколко души.

Всъщност на събранието, свикано с подписка от 48 клуба нямаше никакви изненади. Избраният за президент на скандалния форум от 1 август Георги Павлов отново стана президент на БФЛА. Преди три месеца Павлов бе протежиран от бившия шеф на българската и настоящ на европейската атлетика Добромир Карамаринов, който беше водещ на събранието и заглушаваше всеки опит за опозиционно изказване.

Днес Павлов нямаше никакви проблеми на продължилия 5 часа форум. Присъстващите избраха на практика близък до него състав на Управителния съвет - Георги Павлов (100 гласа), Илия Николов (72 гласа), Борислав Трифонов (69 гласа), д-р Валентин Димитров (98 гласа), Григор Гутев (85 гласа) и Даниел Дуков (57 гласа).

От алтернативния УС, предложен от Асен Христов, в състав Иван Колев, Ивет Лалова, Тереза Маринова, Даниел Дуков, Цветелина Кирилова, Йоана Цонева, адв. Валентин Димитров и проф. Марин Гъдев, единствено влязоха Дуков и Димитров.

А след като за Ивет Лалова гласуваха само 55 души, Иван Колев, Тереза Маринова и Евгени Игнатов оттеглиха своите кандидатура. Колев, който на 1 август бе свален като президент на БФЛА, бе един от първите, които поздравиха Павлов след избора.