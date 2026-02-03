Медия без
Саръбоюков отново скочи повече от 8.20 метра

Атлет №1 на България отстъпи само пред световния и олимпийския шампиони

03 Февр. 2026
Божидар Саръбоюков се концентрира за третия си опит, в който постигна най-добрия си резултат в Острава - 8.21 м
Ютюб
Божидар Саръбоюков се концентрира за третия си опит, в който постигна най-добрия си резултат в Острава - 8.21 м

Европейският шампион в скока на дължина на закрито от Апелдорн 2025 - Божидар Саръбоюков, за втори път от началото на зимния сезон направи опит над 8.20 метра и се класира трети на силния атлетически турнир в Острава (Чех).

Атлет №1 на България постигна 8.21 в третия си скок и остана само на 9 см от победителя - световния първенец на открито и в зала Матия Фурлани (Ит), който с 8.30 направи рекорд на турнира. Втори, с 8.23 м, е двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу (Гър). 

21-годишният възпитаник на треньора Димитър Карамфилов направи още два скока над 8 метра - 8.02 и 8.14 м. В последните си два скока Саръбоюков постигна и по-голям метраж от 8.21, но с минимално пристъпване на дъската за отскачане и фаул.

Това бе втори турнир поред, в който Божидар губи от Фурлани след турнира в Париж миналата седмица, когато италианецът направи най-добро постижение за сезона от 8.33 м, а българинът скочи 8.15. и бе втори. Във френската столица Тентоглу не участва.

В първото си състезание през зимата - в Пловдив, Саръбоюков направи и личен рекорд от 8.26 м, само на 7 см под националния рекорд на Ивайло Младенов от световното първенство в Севиля 2005.

Ключови думи:

Божидар Саръбоюков, лека атлетика

