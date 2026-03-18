Скандално отнеха Купата на Африка от Сенегал и я дадоха на Мароко

Прецедентът в световния футбол е заради безредиците по време на финалния мач в Рабат

Днес, 08:05
Сенегал бе носител на Купата на Африка само два месеца, преди да бъде лишен от нея служебно
Сенегал бе носител на Купата на Африка само два месеца, преди да бъде лишен от нея служебно

Африканската футболна конфедерация (CAF) взе едно от най-скандалните решения в историята на световния футбол и присъди служебно Купата на Африка на Мароко, чийто тим загуби финалния мач от Сенегал през януари.

Решението идва два месеца по-късно от двубоя, игран в мароканската столица Рабат и белязан с множество сблъсъци по трибуните, напускане на терена и странни съдийски решения. Тимът на Сенегал спечели втория си трофей след 2021 г. с победа с 1:0 след продължения. Драмата настъпи в последните минути на редовното време, когато първо гол на сенегалците бе отменен след намеса на VAR, а след това домакинът Мароко получи дузпа. В отговор сенегалците напуснаха терена по знак на своя селекционер Папе Тиау, но звездата Садио Мане успя да върне съиграчите си от съблекалнята, за да доиграят двубоя. Дузпата обаче бе пропусната от Мароко, а в продълженията Пап Гей реализира победния гол.

Късно снощи Апелативният борд на CAF обяви, че отменя резултата от мача по жалба на мароканската федерация. Присъдена е служебна победа с 3:0 на Мароко. Освен това са отменени множеството тежки глоби, наложени от Дисциплинарната комисия на CAF заради скандалите в мача. Когато глобите бяха обявени, бе съобщено, че сенегалският отбор се е завърнал на терена след краткия си бойкот и така критериите за служебна загуба не са изпълнени.

Според настоящото решение поведението на сенегалските футболисти преди изпълнението на дузпата от Браим Диас е нарушение на чл.82 и 84. „Апелативната комисия на CAF реши, че в съответствие с чл.84 от правилника за Купата на африканските нации на CAF (AFCON), финалът на TotalEnergies CAF за Купата на африканските нации (AFCON) Мароко 2025 е счетен за загуба за сенегалския национален отбор и резултатът от мача е записан като 3:0 в полза на Кралската мароканска футболна федерация (FRMF) “, се казва в изявлението на CAF.

Сенегалската федерация обяви, че ще обжалва пред Спортния арбитражен съд (CAS) „това несправедливо, безпрецедентно и неприемливо решение, което уронва репутацията на африканския футбол".

Мароканската федерация реагира предпазливо: „Обжалването ни по никакъв начин не е имало за цел да постави под въпрос спортното представяне на отборите, участващи в този турнир, а просто да изисква прилагането на правилата на състезанието.“

