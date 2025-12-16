Камерун обяви два отбора за Купата на Африка

Камерун забърка нов скандал във футбола. В страната често е възниквал хаос преди големи турнири - понякога заради странен. дизайн на екипите (потници, вместо фланелки), понякога заради спор за премии, понякога заради нереални изисквания на звездите от европейските топлиги.
Този път става въпрос за треньорите. Само дни преди началото на най-важния турнир на континента - за Купата на африканските нации Камерун има двама селекционери и два състава на националния отбор, като все още не е ясно кой ще участва по терените в Мароко.
След като "Неукротимите лъвове" не успяха да се класира за Мондиал 2026 под ръководството на белгиеца Марк Брис, президентът на футболната федерация Самуел Ето`о назначи Давид Пагу и му постави една единствена цел - Купата. Блис обаче вси още счита себе си за действащ селекционер и обяви състав от 28 играчи.
Встъпителната реч на 56-годишния Пагу пък звучеше доста страховито. „Аз съм син на военен. Затова ще се опитаме да възстановим дисциплината и да придадем на този отбор нов облик“, заяви той.
Но въобще не е ясно дали изобщо Пагу има пълномощия. Марк Брис поставя това под сериозен въпрос. Белгиецът тренираше "Неукротимите лъвове“ от 3 април 2024 г. до 1 декември 2025 г. От 17 мача, той и отборът му, воден от звездния вратар Андре Онана, загубиха само два. Тези две загуби обаче бяха решаващи. Поражението с 0:1 срещу Кабо Верде на 9 септември означаваше, че Камерун не печели квалификационната си група за Мондиал 2026. А после, на полуфинала на плейофите на 13 ноември, загубата с 0:1 от Република Конго го елиминира окончателно.
И тук се намеси Самуел Ето'о. Камерун държи африканския рекорд с 8 участия на световни първенства и пропускането на голямата сцена се смята за позор. Затова бившият нападател на "Челси" и "Барселона" отстрани Брис и назначи Пагу.
Cameroon has two different squad lists for AFCON 2025.— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) 13 декември 2025 г.
Their Coach, Marc Brys refuses to leave, after being fired by Cameroon FA President, Samuel Eto'o.
He was hired by the Ministry of Sports and insists he hasn't been dismissed.
Eto'o hired a new Coach, David Pagou. pic.twitter.com/3Nhas9P6GX
Белгиецът обаче се противопостави решително. Той посочи, че е бил назначен за селекционер от Министерството на спорта на Камерун и само то може да го уволни, а не шефът на футболната федерация.
„Всъщност не съм изненадан. Всичко се дължи на един нарцистичен човек, който си мисли, че е най-добрият. Целта на Ето'о от самото начало беше да се отърве от мен; той ме обиди още от първата минута. Просто бях твърде силен за него“, заяви Брис пред фламандското новинарско предаване „VTM Nieuws“.
И тъй като вярва, че ще остане на поста си, той номинира състав от 28 души за Купата на Африка. Пагу обаче също обяви състава си, който, според Брис, му е продиктуван от Ето'о. Изненадващото в избора на Пагу липсват някои големи имена. Например, Онана не е сред четиримата номинирани вратари. Винсент Абубакар, който сега играе за азербайджанския клуб "Нефтчи", също го няма.
За много фенове в Камерун, липсата на бившия нападател на "Порто" и "Бешикташ" е шок. Обяснение, циркулиращо в медиите и социалните мрежи, обаче звучи доста правдоподобно. Ето'о е реализатор №1 на Камерун за всички времена с 56 гола, докато Абубакар има 45. И сега се твърди, че Ето'о се притеснява за статута си и е настоял 33-годишният му наследник на позицията централен нападател да не бъде избран.
Could Samuel Eto'o really have gotten Vincent Aboubakar dropped from the Cameroon squad to protect his record? ❌— Flashscore.com (@Flashscorecom) 13 декември 2025 г.
The Indomitable Lions have submitted not one but 𝐓𝐖𝐎 squads for AFCON. 🤕https://t.co/X9DUGXKoIG pic.twitter.com/bfGFlgXO0Z
Затова пък Абубакар е в състава на Брис, също както и Онана, също както и бившият нападател на "Байерн" (Мюнхен) Ерик Максим Чупо-Мотинг, който е зачеркнат от Пагу.
А уволненият селекционер продължава атаката и снощи заяви пред френската телевизия TV5 Monde: „Докато няма документ, подписан от президента на страната, обявяващ Давид Пагу за треньор, аз, Марк Брис, оставам. Няма дискусия по този въпрос и така е в Камерун от 30 години.“
Турнирът за Купата на Африка започва на 21 декември, а първият мач на Камерун в гр.F е три дни по-късно срещу Габон в Агадир. Какво ще се случи с "Неукротимите лъвове" дотогава, с какъв състав и с кой селекционер ще се появят, все още не е ясно.