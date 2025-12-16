Камерун обяви два отбора за Купата на Африка

Туитър Независимо от нажежената обстановка в Камерун, президентът на футболната федерация Самуел Ето`о отпътува с частен самолет за Мароко, заедно със семейството си, още преди два дни

Камерун забърка нов скандал във футбола. В страната често е възниквал хаос преди големи турнири - понякога заради странен. дизайн на екипите (потници, вместо фланелки), понякога заради спор за премии, понякога заради нереални изисквания на звездите от европейските топлиги.

Този път става въпрос за треньорите. Само дни преди началото на най-важния турнир на континента - за Купата на африканските нации Камерун има двама селекционери и два състава на националния отбор, като все още не е ясно кой ще участва по терените в Мароко.

След като "Неукротимите лъвове" не успяха да се класира за Мондиал 2026 под ръководството на белгиеца Марк Брис, президентът на футболната федерация Самуел Ето`о назначи Давид Пагу и му постави една единствена цел - Купата. Блис обаче вси още счита себе си за действащ селекционер и обяви състав от 28 играчи.

Встъпителната реч на 56-годишния Пагу пък звучеше доста страховито. „Аз съм син на военен. Затова ще се опитаме да възстановим дисциплината и да придадем на този отбор нов облик“, заяви той.