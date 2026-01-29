Сенегал и Мароко бяха наказани жестоко заради африканския финал

Футболната конфедерация на Африка (CAF) наложи тежки глоби и наказания заради безредиците по време на финалния мач за Купата на африканските нации между Сенегал и Мароко.

На 19 януари двубоят в мароканската столица Рабат завърши 1:0 за сенегалския тим след продължения. Мачът обаче бе белязан от серия скандали. Върхът беше, когато, недоволен от отсъдена дузпа за домакините в допълнителното време, тимът на Сенегал напусна терена и мачът бе прекъснат за 14 минути. Футболисти, треньори и длъжностни лица атакуваха вербално реферите и се сдърпаха помежду си. Наложи се звездата на тима Садио Мане да уговаря съотборниците си да се върнат на терена. Публиката също даде своя принос с изстъпления по трибуните.

Десет дни по-късно бяха обявени и санкциите. Селекционерът на националния отбор на Сенегал - Пап Тиау, е лишен от права за 5 мача и глобен $100 000 за "неспортсменско поведение", задето извади отбора от терена. Това означава, че Тиау ще пропусне и първите мачове на отбора на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото.

Сенегалската футболна федерация също е глобена - с $615 000, заради поведението на отбора и феновете на тима, а футболистите Илиман Ндиайе и Исмаила Сар са лишени от състезателни права за по два мача за неспортсменско поведение към съдията и също може да пропуснат някой мач на Мондиал 2026.

Дисциплинарната комисия на CAF отхвърля искането на Мароко резултатът от финала да бъде анулиран заради напускането на терена от сенегалците. За сметка на това мароканската федерация понася глоби в общ размер $315 000 заради поведението на подавачите на топки край терена, на футболистите и на техническия щаб в зоната за VAR реферите, както и за използването на лазери от страна на привържениците.

Капитанът на мароканския тим Ашраф Хакими е наказан за два мача, единият от които е условно за 1 г., а Исмаел Саибари - за три мача, защото двамата опитали издърпат от ръцете на вратаря на Сенегал Едуар Менди кърпата му по време на двубоя, който се игра под проливен дъжд.