Сенегал напусна финала в Африка, но накрая го спечели

Пропиляна дузпа лиши мароканците от възможността да триумфират пред своя публика

Днес, 00:01
Сенегалците ликуват под дъжда, който заваля в Рабат в продълженията, докато футболистите на Мароко са налягали на терена и не могат да повярват как са загубили финала пред своя публика.
ЕПА/БГНЕС
Сенегалците ликуват под дъжда, който заваля в Рабат в продълженията, докато футболистите на Мароко са налягали на терена и не могат да повярват как са загубили финала пред своя публика.

Сенегал спечели по особено драматичен начин финала за Купата на африканските нации, след като надделя с 1:0 над домакина Мароко след продължения. Това бе втора титла за "Лъвовете от Теранга" след 2021 г. Мароканците на свой ред се разминаха на косъм от това да спечелят втория си континентален трофей (и първи от 1976 г.), като в крайна сметка записаха втори загубен финал.

В редовното време мачът в Рабат бе равностоен, като и двата отбора изпуснаха положения. Вратарят на домакините Ясин Буну спаси удар на Пап Гей в 5-ата минута и на излезлия сам срещу него Илиман Ндиайе в 38-ата.

След почивката Мароко тръгна да защитава реномето си на четвърти от Мондиал 2022 и беше по-активният тим в търсене на гола пред френетичните си фенове на стадион "Мула Абдала". В 58-ата минута Аюб Ел Кааби беше близо, но прати топката край десния страничен стълб.

Същинската драма започна след края на редовното време. В първата минута от добавеното време беше отменен гол на Сенегал заради нарушение на Абдуалай Сек срещу Ашраф Хакими. Това някак беше преглътнато от сенегалците, но не и следващата ситуация. Главният рефер Жан-Жак Нгамо от ДР Конго отсъди дузпа за домакините след консултация с VAR за задържане за фланелката на Браим Диас. Тук гостите не издържаха и отприщиха напрежението си. В един момент протестът им срещу дузпата ескалира до напускане на терена, инициирано от селекционера Папе Тиау. В този момент доиграването на финала никак не бе сигурно. На игрището остана само звездата на сенегалците Садио Мане, който единствен прояви здрав разум и се принуди да връща от съблекалнята своите съотборници и все пак двубоят беше подновен.

Но интересното тепърва предстоеше - Браим Диас изпусна наказателния удар, след като би като първолак и вратаря Едуар Менди спаси. Това се случи в 114-ата минута. А тепърва след това започнаха продълженията. И там мароканската публика беше попарена. В 94-ата мин. Пап Гей се реваншира за пропуска си в началото на мача и откри резултата - 1:0 за Сенегал. До края на продълженията селекцията на Уалид Реграги така и не успя да достигне поне до изравнителен гол, който би осигурил дузпи. Най-чистото положение пропиля Найеф Агер, който прати с глава топката в напречната греда.

Мароканецът Браим Диас (в бяло) се готви да изпълни дузпа в края на добавеното време, която обаче вратарят на Сенегал Едуард Менди (вдясно) спаси.
ЕПА/БГНЕС Мароканецът Браим Диас (в бяло) се готви да изпълни дузпа в края на добавеното време, която обаче вратарят на Сенегал Едуард Менди (вдясно) спаси.
