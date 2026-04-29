ЦСКА досъсипа сезона на "Лудогорец"

БГНЕС Единственият българин в стартовия състав на ЦСКА Теодор Иванов (вдясно) влиза в краката на капитана на "Лудогорец" Антон Недялков, който пък бе един от двамата българи сред титулярите на гостите.

"Лудогорец" сдаде Купата на България, след като е на крачка да прекъсне и серията си от 14 поредни шампионски титли. Настоящият носител на трофея беше елиминиран от ЦСКА след 0:0 в София в реванша от 1/2-финалите. Както е известно, "червените" спечелиха първия мач с 2:1. Това бе и свеобразен реванш за ЦСКА, който загуби с 0:1 именно от "Лудогорец" в предишния финал на турнира на 22 май 2025 г., отново на ст. "Васил Левски".

Днес ЦСКА излезе с мисълта да не сгреши и да не пусне гол и се справи със задачата си. Воденият от Христо Янев тим не направи груби грешки и не позволи сериозни опасности пред вратата си. Вратарят Фьодор Лапоухов се намеси решително само на два пъти - в 11-ата минута спаси удара на излезлия сам срещу него Ерик Маркус, а в 81-ата блокира и опасен шут на Бърнард Текпетей.

От своя страна играчите на ЦСКА опитваха най-вече далечни удари, но не затрудниха особено вратаря на разградчани Хендрик Бонман.

Във финала на 20 май ЦСКА ще срещне победителя от другата 1/2-финална двойка "Локомотив" (Пд) - "Арда", които играят реванша си утре. В първия мач пловдивчани спечелиха с 4:0 в Кърджали.

За ЦСКА това ще бъде пети финал в турнира в последните 7 години. "Лудогорец" пък е изправен пред реалната опасност да остане без трофей за първи път от 15 години насам - т. е откакто влезе за първи път в историята си в Първа лига.

Щастливият треньор на ЦСКА Христо Янев заяви след края: "Не отстъпихме нито едно единоборство, бяхме много солидни и това ни спечели мача. Да не забравяме, че този съперник в последните 14 години печели поне един от турнирите в България. Днес не им позволихме да вкарат гол, в Разград ги надиграхме категорично. Заслужено продължаваме напред и поздравявам момчетата. Оттук насетне имаме една основна цел. Трябва да се обединим. Всеки мач в ЦСКА за мен е специален. Използвам го като възможност да покажа какво мога. Работим, за да извадим най-доброто. Трябва да сме смирени. Трябва да избегнем наказания за финала. Бих казал на феновете, че те са сърцето на отбора. Тяхното мнение е изключително важно за мен. Ако съм ги наранил с нещо, се извинявам. Ако те са сърцето, аз трябва да съм разума, да работя под стрес. Когато дойдох в ЦСКА, основната цел беше да класирам този отбор по някакъв начин за Европа. Без ние да вземем най-добрите решения, няма да се получи нищо."

Наставникът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо заяви, че сега целта пред тима му е да се бори за класиране за Лигата на конференцията. "Първо поздравявам ЦСКА за това, че достигна до финала. Ние създадохме шансове през първото полувреме, някои от тях много големи, но трябваше да ги оползотворим. Много е важно в подобни мачове да отбележиш първия гол. Това ни липсваше. Мачът продължаваше, времето изтичаше. През второто не успахме да създадем достатъчно ситуации, а ЦСКА се отбраняваше добре. Тези последни 10 минути в Разград ни костваха достигането до финала. За мен е важно, че днес играчите не се предадоха. Разбира се, има какво да подобряваме. До края на сезона трябва да се борим за всички възможни точки. Сега целта е второто място, това е ясно. Още уикенда (б.ред. - в неделя) ще бъдем отново тук да играем с ЦСКА и ще се борим за това. Важно е за нас да се борим за място в Лигата на конференциите. Важно е и за клуба да играе в европейските клубни турнири. Ще бъдем поставени, ще имаме по-голям шанс да влезем в основната фаза. Днес видяхме, че можем да контролираме срещата, да я насочваме в посока, в която ние искаме. Трябва да сме по-остри."