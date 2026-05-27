Ултраси на ЦСКА не одобриха оставането на Христо Янев на треньорския пост

Христо Янев остава треньор на ЦСКА. От клуба съобщиха днес, че са подписали нов 2-годишен договор със специалиста. 47-годишният Янев бе назначен на 24 септември м.г. на мястото на Душан Керкез и споразумението му бе само до края на сезон 2025/26, като пред него бе поставено условие да класира отбора за европейските клубни турнири.

Янев успя да се справи и стабилизира отбора, който в един момент беше на предпоследно място в класирането. В края на сезона ЦСКА завърши на четвърта позиция, а със спечелването на Купата на България си осигури и квота за Лига Европа.

Постигнатото накара треньора да заяви след последния мач за сезона (0:1 с "Лудогорец"): "Когато подписах, исках да направя така, че този клуб да радва тези, които го обичат и подкрепят, да сме доминиращ отбор. В мачовете с "Лудогорец" ни се получи, победихме ги два пъти, преодоляхме ги за Купата. При подписването се разбрах, че трябва да свършим зададения план. Постигнахме този успех да играем в Европа."

А от клуба днес коментираха решението за преподписването така: "Ръководството на клуба гласува доверие на наставника и неговия щаб да надгради работата си от току-що завършилата кампания. Под ръководството на Янев ЦСКА успя да навакса огромен пасив в точково отношение въпреки постоянното напрежение, огромен заряд във всеки двубой и някои сериозни съдийски грешки в ущърб на отбора. Макар че се налагаше да изгражда облика на тима в движение и да изглажда колебания в игрово отношение, Христо Янев показа устойчивост и характер, извеждайки тима до триумф за Купата на България в битка с много сериозни съперници. Така отборът спечели квота за участие в Лига Европа."

Но беше отправена и препоръка: "В същото време всички сме наясно, че има какво да се желае в спортно-технически план. Имаме какво да подобряваме в играта си, за да може ЦСКА да побеждава и да носи наслада на феновете. Вярваме, че този треньорски щаб е способен да го постигне."

ФЕНКЛУБ "СЕКТОР Г" СЕ ОБЯВИ ПРОТИВ ОСТАВАНЕТО НА ЯНЕВ

Решението на ръководството на ЦСКА да подпише нов договор с Христо Янев предизвика крайни реакции сред феновете. От фенклуб "Трибуна Северъ" подкрепиха решението, но пък от "Сектор Г" се обявиха против треньора. Причината - решението му да пази титулярите в дербитата срещу "Левски", както и обида срещу един от лидерите на агитката.

В изявление на фенклуба се казва: "Сектор Г" ще продължи да подкрепя любимия си отбор както е било досега, но категорично не подкрепя и не стои зад старши треньора му. В тежък разрез с нашите разбирания е ЦСКА да прави тънки сметки и да излиза с резервни футболисти в най-големия мач за сезона, без значение от класиране, коя поред среща срещу "онези" е или каква е формата на футболистите ни."