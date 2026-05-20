ЦСКА изстрада Купата на България и спаси сезона си

"Червените" бяха на косъм да загубят отново финала, но показаха по-здрави нерви при дузпите

20 Май 2026
Футболистите и спортно-техническият екип на ЦСКА ликуват с Купата на България.
ЦСКА е новият носител на Купата на България по футбол. "Червените" успяха да осмислят сезона си, в който стартираха кошмарно в първенството и дори бяха на дъното на класирането, но в крайна сметка успяха да се класират за евротурнирите, при това за Лига Европа, след като в предишните два сезона не успяха.

Но ЦСКА трябваше да страда много във финала срещу "Локомотив" (Пд), преди да триумфира. Мачът на ст. "Васил Левски" бе решен с дузпи. Там нервите на играчите в червено се оказаха по-здрави и пропусна само капитанът Бруно Жордао. За "Локомотив" не успяха да вкарат капитанът Димитър Илиев и Запро Динев, след като техните удари бяха спасени от вратаря Фьодор Лапоухов.

Така ЦСКА се отърси от миналогодишния кошмар във финала срещу "Лудогорец", който бе загубен с 0:1. От 2020 г. насам отборът изигра пет финала за Купата, като спечели два от тях, а три загуби. Днес бе и своеобразен реванш за загубата с дузпи от "Локомотив" (Пд) във финала през 2020 г.

Драматично тази вечер беше и в редовното време, по-скоро след неговото изтичане. По време на мача двата отбора повече се пазеха да не правят грешки и футболът не беше атрактивен. Двата отбора си размениха по един идентичен гол. В 11-ата минута централният нападател на ЦСКА Сантиаго Годой откри с глава след прекрасно центриране от свободен удар на Джеймс Ето'о. Малко след почивката, в 47-ата минута, "Локомотив" изравни също след подобно центриране (на Парвизджон Умарбаев) и засичане с глава (на Лукас Риан).

В петата минута на даденото продължение след 90-ата минута обаче дойде най-дискутираният момент във финала. Годой вкара нов гол и хвърли в екстаз "червената" публика. След дълго разглеждане с VAR обаче главният рефер Мариян Гребенчарски отмени попадението заради очевидна игра с две ръце на Пастор от ЦСКА. Така се стигна и до продължения.

По време на мача бяха извършени и няколко принудителни смени заради контузии - Ивайло Иванов, Парвизджон Умарбаев и Тодор Павлов от "Локомотив", както и Мохамед Брахими от ЦСКА.

Локомотив Пд - ЦСКА 4:5 /репортаж, финал за купата, след дузпи/
ЦСКА спечели Sesame Купата на България в изключителна драма във финала срещу Локо Пд. "Червените" спечелиха с 5:4 след изпълнения на дузпи. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1:1.
Разочарованият треньор на "Локомотив" (Пд) Душан Косич заяви: "Както казах преди мача, детайлите ще определят всичко. Феноменална атмосфера и от двата отбора. Оценявам това, което направиха нашите фенове, съжаляваме, че не спечелихме Купата. Искахме да си тръгнем с Купата, може би следващия път. Всеки път е трудно, когато загубиш по този начин. Момчетата са млади, може би ще имат нов шанс. Дадохме всичко, което можехме днес. Понякога футболът е такъв. Трябва главите да са горе. Изключително щастлив съм от феновете, но и още по-тъжен, че не им дадохме Купата."

Щастливият му колега от ЦСКА Христо Янев изпадна в откровение: "За мен тези четири букви означават всичко. Доказвам го всеки ден с работата си. Както и през по-голямата част от сезона, спечелихме с воля, характер - неща, които опитваме да променим от самото начало. Не се предадохме пред трудните и тежките моменти. Такива финали не се играят, печелят се. Радвам се, че го направихме за всички тези фенове и нашия собственик, който дава всичко за клуба."

Беларуският национал в състава на ЦСКА Макс Ебонг е изпълнил успешно своята дузпа срещу "Локомотив" (Пд).
Щастливият треньор на ЦСКА Христо Янев прегръща героя от финала Фьодор Лапоухов (вдясно) след щастливата развръзка за "червените".
